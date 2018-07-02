Социальный страх и как с ним бороться

Наиболее распространенным страхом является коммуникация с незнакомыми людьми. На собеседованиях нередко возникает вопрос: «Вы можете поднять трубку и позвонить незнакомому человеку?» Казалось бы, что страшного в звонке, пусть даже незнакомому человеку, ведь он не увидит ни страха в глазах, ни трясущихся рук? Однако многие специалисты, особенно начинающие, испытывают неприятные ощущения. В голове у звонящего сразу возникают вопросы: «А если я помешаю?»; «А если мне откажут?» и т.д.

Вторым по популярности является страх публичных выступлений. Почему-то спикеры уверены, что аудитория будет не слушать доклад, а искать недостатки, оценивать степень отглаженности рубашки или высмеивать мельчайшую неточность. Все эти страхи делают выступление скомканным и неинтересным, причем по вине спикера.

Третий страх — боязнь новизны. Ему подвержены специалисты разных профессий. В зависимости от сферы деятельности и опыта работы этот страх меньше или больше влияет на уровень оплаты труда. Есть прецеденты, когда PR-менеджеры боятся нового, хотя, казалось бы, более публичную профессию сложно представить.

Также существуют отдельные страхи. Например, у специалистов по коммуникациям в силу профессиональной деформации сильно развит страх сорвать дедлайн. Это приводит к тому, что внутренние дедлайны по задачам ставятся с существенным временным запасом. С одной стороны, это гарантирует, что обязательства перед партнерами или СМИ пиарщик выполнит, но, с другой стороны, такой «ранний» дедлайн может подвесить работу других отделов.

Иногда банальные страхи, например, высоты — влияют на профессиональную деятельность. На одном из мероприятий спикер, произнося речь, отказался вставать с кресла, установленного на сцене (высота сцены была не более 1 м), поскольку очень боялся высоты.

Способов бороться с теми или иными страхами описано немало. Если говорить о профессиональных страхах, то самым разумным способом борьбы с ними будет представить самое плохое, что может случиться. Когда мысленно удалось прожить самую страшную ситуацию, мозги приспосабливаются, что помогает проще перенести неизбежную и пугающую процедуру.

Если хватает силы воли, то можно посмотреть своему страху в лицо: например, при боязни незнакомых людей каждый день подходить и спрашивать время или дорогу. Так, со временем, выработается привычка, и страх отступит.

С публичными выступлениями несколько сложнее, ведь могут быть технические накладки или факторы, на которые повлиять невозможно. Разумнее всего качественно подготовиться к выступлению, на всякий случай проиграть в голове самый жуткий сценарий. А потом задать себе вопрос: «Будет ли это иметь значение через год?» В 99% процентов случаев ответ будет «нет». Стоит ли, в таком случае, изводить себя?

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