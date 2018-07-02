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Лица Сибири: 35 потрясающих портретов якутов, ульчи и негидальцев
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Лица Сибири: 35 потрясающих портретов якутов, ульчи и негидальцев 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Рассказывает фотограф Александр Химушин:
Девять лет назад я собрал рюкзак и отправился в путешествие по всему свету. С тех пор я побывал в 84 странах. В путешествии я понял, что самая удивительная часть мира — это люди.
Три года назад мне в голову пришла идея фотопроекта «Мир в лицах», который бы рассказал о красоте и разнообразии мира через портреты обычных людей. Особенно людей из тех далеких мест, где еще живы местные традиции и культура. С тех пор я сделал тысячи снимков во всем мире. Последние полгода я фотографировал людей из коренных народов Сибири.
Сибирь огромна: она почти в два раза больше Австралии, на 30% больше США, Канады или всей Европы. Это одна из последних неизведанных областей в мире. Конечно, все слышали, что Сибирь очень холодная и малообитаемая, но что мы знаем о людях, которые там живут?
Источник: Bored Panda
За полгода я в одиночку преодолел 25 тысяч километров, чтобы побывать в отдаленных уголках Сибири: от Байкала до берегов Японского моря, от бескрайних степей Монголии до самого холодного места на земле — Якутии. И все это ради того, чтобы запечатлеть лица и традиции местных коренных жителей из разных народов. Здесь есть большие этнические группы, преобладающие в своих регионах, но в то же время многие народности находятся на грани исчезновения: вплоть до того, что в них осталось всего 100 человек. Внешний мир о них почти ничего не знает.
Якутка (самоназвание — саха).
Эвенкийская девочка с северным оленем.
Ульчийка (самоназвание — нани).
Ульчийка.
Эвен (до 1931 года народ называли тунгусами).
Девочка из народа ороки (самоназвание — уйльта).
Якутка.
Эвенка.
Нивх.
Бурятка.
Сойотская девушка.
Эвенка.
Негидалка (самоназвание — элькан бэйэнин, то есть «местные люди»).
Тазка.
Бурятская шаманка.
Шэнэхэнская бурятка.
Эвенка с ребенком.
Русскоустьинка.
Чукчанка (самоназвание — лыгъоравэтльат).
Орочон.
Нанайка.
Ульчи.
Бурят.
Эвен.
Орочанка.
Юкагирка.
Семейская женщина.
Удэгеец.
Удэгейская шаманка.
Тофалар (прежнее название — карагасы, самоназвание — тоъфа).
Тувинец.
Якутский шаман.
Долганка.
Бурятский монах школы Гелугпа.
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