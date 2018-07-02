Лица Сибири: 35 потрясающих портретов якутов, ульчи и негидальцев

Рассказывает фотограф Александр Химушин:

Девять лет назад я собрал рюкзак и отправился в путешествие по всему свету. С тех пор я побывал в 84 странах. В путешествии я понял, что самая удивительная часть мира — это люди.

Три года назад мне в голову пришла идея фотопроекта «Мир в лицах», который бы рассказал о красоте и разнообразии мира через портреты обычных людей. Особенно людей из тех далеких мест, где еще живы местные традиции и культура. С тех пор я сделал тысячи снимков во всем мире. Последние полгода я фотографировал людей из коренных народов Сибири.

Сибирь огромна: она почти в два раза больше Австралии, на 30% больше США, Канады или всей Европы. Это одна из последних неизведанных областей в мире. Конечно, все слышали, что Сибирь очень холодная и малообитаемая, но что мы знаем о людях, которые там живут?

Источник: Bored Panda

За полгода я в одиночку преодолел 25 тысяч километров, чтобы побывать в отдаленных уголках Сибири: от Байкала до берегов Японского моря, от бескрайних степей Монголии до самого холодного места на земле — Якутии. И все это ради того, чтобы запечатлеть лица и традиции местных коренных жителей из разных народов. Здесь есть большие этнические группы, преобладающие в своих регионах, но в то же время многие народности находятся на грани исчезновения: вплоть до того, что в них осталось всего 100 человек. Внешний мир о них почти ничего не знает.

Якутка (самоназвание — саха).

Эвенкийская девочка с северным оленем.

Ульчийка (самоназвание — нани).

Ульчийка.

Эвен (до 1931 года народ называли тунгусами).

Девочка из народа ороки (самоназвание — уйльта).

Якутка.

Эвенка.

Нивх.

Бурятка.

Сойотская девушка.

Эвенка.

Негидалка (самоназвание — элькан бэйэнин, то есть «местные люди»).

Тазка.

Бурятская шаманка.

Шэнэхэнская бурятка.

Эвенка с ребенком.

Русскоустьинка.

Чукчанка (самоназвание — лыгъоравэтльат).

Орочон.

Нанайка.

Ульчи.

Бурят.

Эвен.

Орочанка.

Юкагирка.

Семейская женщина.

Удэгеец.

Удэгейская шаманка.

Тофалар (прежнее название — карагасы, самоназвание — тоъфа).

Тувинец.

Якутский шаман.

Долганка.

Бурятский монах школы Гелугпа.