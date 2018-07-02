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В Приморском крае нет дефицита квот на ЭКО
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В Приморском крае нет дефицита квот на ЭКО 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 28 мая, в администрации Приморского края прошла пресс-конференция по теме «ЭКО», сообщает PRIMPRESS. В качестве спикеров выступили главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Приморского края Евгения Шутка и заведующая отделения репродуктивных технологий краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Екатерина Слепченко.. Они ответили на вопросы жителей Приморского края.
Среди наиболее популярных тем — порядок получения бесплатной процедуры ЭКО, тема квот и показания для ЭКО. Спикеры сообщили о том, что на сегодняшний день в крае нет дефицита квот. Ежегодно они увеличивается. В этом году это 490 процедур при том, что пока подано 226 заявок.
Чтобы получить право на проведение ЭКО, будущим родителям необходимо пройти обследование и предоставить ее результаты на комиссию. По результатам работы комиссии будет принято решение либо о предоставлении права на ЭКО, либо о направлении на дообследование, либо о назначении лечения. Полную инструкцию о порядке подачи заявки на получение бесплатной процедуры ЭКО можно найти на странице департамента здравоохранения Приморского края.
Спикеры обратили внимание на то, что ЭКО применяется только в том случае, если после дополнительных обследований и курсов лечения у пар, желающих стать родителями, не получиться забеременеть естественным путем.
Кроме того, эксперты отметили, что в настоящее время для ЭКО нет ограничений ни по возрасту, ни по иным социальным факторам. В качестве ограничения могут служить медицинские противопоказания, а именно наличие каких-либо заболеваний, при которых беременность будет представлять опасность для жизни женщины. Количество попыток ЭКО для будущих родителей неограниченно, но повторять такую процедуру можно не чаще двух раз в год.
С 2018 года в программу ОМС попала и дополнительная услуга — заморозка эмбрионов. Это позволяет в дальнейшем при желании супругов повторить ЭКО, не прибегая к сложным для организма женщины процедурам и манипуляциям, поскольку результативность по среднему мировому показателю равна 30-35%, а в Приморском крае — 32%.
Спикеры обращают внимание на то, что будущие родители должны быть здоровы, поскольку любые отклонения могут сказать на результате ЭКО.
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