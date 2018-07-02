«Такой грузный низ»: непропорциональная фигура Киры Найтли расстроила поклонников

Пляжные фотографии знаменитостей всегда привлекают повышенное внимание общественности, ведь всем интересно увидеть, как голливудские красотки выглядят без роскошных нарядов и различных уловок для коррекции внешности. Что касается Киры Найтли , ее фигура разочаровала некоторых поклонников.

Немногие женщины согласились бы, чтобы их, неподготовленных и не позирующих, фотографировали в купальнике, а потом еще и публиковали получившееся в интернете — все знают, как нелепо может выглядеть фигура, если не принять хорошую позу. Но Кире Найтли, как одной из известнейших голливудских актрис, приходится мириться с тем, что папарацци следуют за ней по пятам даже на пляже, стараясь сделать интересный или скандальный кадр. Ей пришлось привыкнуть к неудачным пляжным фотографиям, попадающим в сеть, а вот ее поклонники, как выяснилось, не привыкли к тому, как фигура актрисы смотрится в купальнике. На новых фотографиях Кира, отдыхающая на итальянском пляже, удивляет непропорциональностью своей фигуры. Худая верхняя часть резко контрастирует с полными ногами и широкими бедрами. Глядя на ноги Киры никто и не подумает, что это — девушка, которую годами обвиняли в пропаганде нездоровой худобы и подозревали в анорексии.

Для многих такой облик Найтли стал настоящим откровением — все привыкли воспринимать ее как девушку стройную, причем во всех частях тела. Оказалось же, что хотя грудь и живот у нее по-прежнему без капли жира, в ногах Кира поправилась так, что худой ее точно больше не назовешь: «На второй фотке вообще как кентавр» «Неестественно выглядит, ноги вообще будто от другого человека» «Тот неловкий момент, когда все калории идут куда угодно, но не в грудь» «Никогда бы не подумала, что у неё такой грузный низ. Я думала она очень худая. Не узнала сначала ее» «И вот поэтому, дети, в рекламе Шанель ее всегда фотографируют максимум по пояс и сидящую за столом» «А ляхи наши — деревенские» При этом многим приятно наблюдать, что у Найтли, как и у обычных людей, есть свои вполне очевидные недостатки. При этом она и не думает их скрывать, а спокойно продолжает сниматься в кино и зарабатывать миллионы, оставаясь одной из самых востребованных актрис.

А вот в одежде актриса поклонников радует, даже когда выбирает необычные образы, за которых многих других поспешили бы раскритиковать. Недавно фанаты пришли в восторг от вещей, которые Кира носит в повседневной жизни, отметив, что главное — тепло и удобство, а вовсе не замороченность на брендах.