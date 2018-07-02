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Антинаркотическая акция «Твой выбор» проходит в Приморье — МВД
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Антинаркотическая акция «Твой выбор» проходит в Приморье — МВД 

Prim.News 1 час назад
Молодёжи рассказывают о вреде наркотиков.
Антинаркотическая акция «Твой выбор» проходит в Приморском крае. Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке совместно с представителями общественного совета провели встречу с воспитанниками Находкинской исправительной колонии.
В ходе беседы сотрудники полиции и общественники рассказали ребятам о пагубных последствиях употребления табачных изделий, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ. Полицейские подробно остановились на вопросах правовой грамотности молодежи, разъяснили административную и уголовную ответственность за участие в незаконном наркообороте, а также предостерегли воспитанников от совершения противоправных деяний, приведя примеры из своей практики.
По мнению специалистов, профилактика — одна из самых успешных форм борьбы с пагубными привычками, особенно в молодежной среде. Противодействие наркомании заключается не только в том, чтобы увести подростков с улицы, но и в предоставлении им альтернативы уличной жизни. Молодежи необходимо дать возможность развиваться как физически, так и духовно, причем в увлекательной и интересной форме, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Находке.
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