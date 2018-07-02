Черенкуем клематисы

Вот и пришло время зеленого черенкования клематисов в средней полосе России и более северных регионах. Подготовить качественный посадочный материал самому гораздо дешевле, чем приобретать укорененные черенки в садовых центрах, магазинах, питомниках, у частников. К тому же сделать это не очень сложно. Если вы внимательно прочитаете данный пост, то обязательно поймете все составляющие процесса зеленого черенкования, и вскоре на вашей даче этих красивейших лиан станет гораздо больше.

Король лиан — клематис сорт Hagley Hybrid

' Создав в своих «дачных закромах» запас посадочного материала клематисов, можно будет потом обменяться сортами с соседями по даче или выменять на них что-то другое. Ведь клематисы всегда были, есть и будут в первой десятке самых лучших растений, цветущих в июне! А многие сорта, благодаря эффектному ремонтантному (повторному) или пролонгированному (длительному) цветению, продолжают держать лидерство в цветниках почти до самых заморозков. Попробовав однажды зеленое черенкование клематисов (и добившись положительного результата), вы непременно будете заниматься размножением короля лиан, если в руки будет попадать черенок заветного сорта. Чтобы избежать разочарования в этом увлекательном процессе, я предлагаю пошагово разобрать составляющие его успеха.

1. Маточный клематис

Хорошо развитое 3-летнее растение (без признаков болезней и вредителей) можно черенковать.

Клематис сорт Ramona хорошо размножается зелеными черенками

Нарезать черенки при необходимости возможно и с лиан, которые находятся на доращивании, но только один раз. Хорошо укореняются зеленые черенки таких сортов, как 'Luther Burbank', 'Elegia', 'Victoria', 'Ernest Markham' и других.

2. Оптимальный срок черенкования

Черенковать клематисы можно в течение всей вегетации, но наилучшее время в средней полосе России и севернее — июнь и начало июля, на юге — май-июнь.

Клематис в бутонизации готов к черенкованию

Чтобы не пропустить оптимальный срок, надо ориентироваться на стадию бутонизации. У клематисов этот период растянут во времени и составляет от 2 до 4 недель. Допускается черенкование и в самом начале цветения, когда раскрыты единичные цветки.

Побеги не ломаются, их срезаем

Проверить готовность клематиса к зеленому черенкованию можно следующим образом: при сгибании побег не должен сломаться.

3. Правильно подготовленный почвенный субстрат

Его готовят в горшках или разводочных ящиках, или парниках. Субстрат состоит из двух слоев: верхний (толщиной 2-3 см) — чистый промытый речной песок, нижний (15-20 см) — смесь песка, чернозема, торфа в соотношении 1:1:1 или 1:2:1. Торф используем нейтральной или слабокислой реакции.

Подготовка почвенного субстрата. Фото сайта pixabay.com Черенки особо подвержены грибным заболеваниям, поэтому перед их размещением почвенный субстрат проливаем розовым раствором перманганата калия или фитоспорином (по инструкции), или фундазолом (1 ст. ложка на 10 л воды).

4. Грамотно срезанные черенки

Черенки нарезаем из средней части побегов: можно с двумя парами листьев (тогда нижнюю удаляем), а можно и с одной парой.

Готовый черенок с одной парой листьев

Работаем острым продезинфицированным ножом или секатором; нижний срез обязательно делаем косым для увеличения площади (что в дальнейшем будет способствовать большему корнеобразованию).

5. Регуляторы роста

Готовый черенок погружают до узла на 3-5 часов в раствор гумата натрия (3 г на 0,5 л воды) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды), или на 16 часов в раствор гетероауксина (100 мг. на 1 л воды).

Слева клематис сорт Бал Цветов, справа черенки в стимуляторе, фото сайта ok.ru Слева клематис сорт 'Бал Цветов', справа черенки в стимуляторе, фото сайта ok.ru После обработки стимулятором черенки ополаскивают чистой водой и лишь потом высаживают.

Плюсы и минусы препаратов, стимулирующих развитие корневой системы у черенков клематисов:

гетероауксин — разведение по инструкции, стимулирует развитие корней; передозировка недопустима, так как наблюдается обратный эффект;

«Корнерост» — аналогичен гетероауксину;

«Корневин» — разведение по инструкции или опудривание; лучше использовать водный раствор — он более стабилен, вероятность передозировки крайне мала;

«Рибав-экстра» — в виде водного раствора, хорош при замачивании черенков;

«Домоцвет», «Циркон» — разведение по инструкции, повышает устойчивость к грибным болезням и стрессам;

«Крезацин» — замачивание черенков по инструкции, активизирует устойчивость к неблагоприятным почвенным условиям.

6 Создание эффекта тумана

Черенки лучше укореняются, если устроен полив в виде искусственного прерывистого тумана. Такие установки есть в специализированных питомниках, занимающихся вегетативным размножением.

Слева клематис сорт Pink Champagne, справа зеленые черенки в субстрате для укоренения, фото flowerbank.ru В условиях дачи черенки в горшках накрываем литровыми банками, в грядах — полиэтиленовой пленкой на дугах (каждый день ее поднимаем, проветриваем, черенки опрыскиваем водой, используя распылитель с маленькими отверстиями).

Слева клематис сорт Юбилейный 70, справа пересадка укорененного черенка на постоянное место, фото сайта supersadovnik.ru При температуре +20°С процесс укоренения клематисов обычно составляет 30 дней. Спустя месяц черенки аккуратно, чтобы не обломать молодые нежные корни, пересаживаем на доращивание в отдельные горшки или на специальные гряды с плодородным рыхлым субстратом, или сразу на постоянное место у беседки, арки, решетки и так далее. Как вы могли убедиться, укоренить зеленый черенок клематиса не составит особого труда. Теорию мы освоили, пора переходить к практике!