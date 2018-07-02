Полосатый купальник выдал неумелый фотошоп Анны Седоковой

Несмотря на проблемы с дочерью, Анна Седокова не забывает наслаждаться жизнью и отдыхать. На этот раз певица отправилась во Францию, где сделала сексуальное фото у бассейна. Вот только предательский купальник показал, что для достижения идеальной фигуры Седокова пользуется фотошопом, а не диетами.

Анна Седокова — обладательница не только хорошего голоса, но и форм, от которых сходят с ума многие мужчины. Но сама она явно не полностью довольна собственной фигурой. Однако вместо того чтобы в поте лица работать над недостатками, которые ей мешают, предпочитает просто использовать фотошоп, с которым мгновенно получает стройную талию без всяких усилий. На новой фотографии Анны сексуальная поза, лазурно-голубая вода и очертания груди, казалось бы, должны выглядеть сексуально, но вместо этого поклонники разглядели сильное использование ретуши, которое еще и выглядит комично. На купальнике певицы видны полосы, которые, будучи абсолютно ровными спереди, внезапно превращаются в искривленное нечто в районе талии. Доски помоста, на котором сидит Анна, внезапно исчезают в районе ее правой ступни, а в правом верхнем углу с фото и вовсе происходит что-то непонятное.

Дотошные поклонники, как водится, поспешили обратить внимание Седоковой на неудачный фотошоп. Они уверены, что в действительности певица не отличается стройной фигурой и от попыток нарисовать себе идеальное тело лучше не станет. Да, на самом деле, и ни к чему — восхищающихся и так навалом. «Анна, у Вас полоски от фотошопа поплыли в районе талии» «А то что полоски на купальнике поплыли это норма? Смотрите что заливаете» «А что с полосками на купальнике?» «Если фотошопишь себя, хоть купальник полосатый не одевай» «Следы от фотошопа видны по дну и по углу еще. Не, ну а че!» «Убогий фотошоп какой-то» Среди поклонников красоты Анны оказалась и актриса Наталья Рудова , поспешившая отметить, что девушка выглядит «божественно». А вот среди ее фанатов не слишком много снисходительных женщин. Не будучи целевой аудиторией для таких фотографий, они удивляются, что сначала Седокова жалуется, что у нее отняли дочь, а потом показывает, как наслаждается отдыхом.

О том что бывший муж Анны отнял у нее дочь и теперь певица может встречаться с собственным ребенком только под надзором, стало известно совсем недавно. О происходящем Седокова поведала сама. С тех пор она часто пишет о дочери и рассказывает, как тяжело ей переживать разлуку. И хотя многие стараются поддержать певицу как могут, некоторые считают это заслуженным.