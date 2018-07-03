Деятельность ММК в экологии и ресурсосбережении отмечена на отраслевом конкурсе

ТАСС , 3 июля. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вошел в число победителей XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Как сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в конкурсе участвовало 61 предприятие отрасли, компания второй год подряд входит в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

В управлении уточнили, что инвестиции Магнитки в охрану окружающей среды в прошлом году превысили 4 млрд рублей. Компания реализовала сразу несколько крупных экологических проектов: реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10. «В 2018 году вложения компании в экологию запланированы на уровне 5,5 млрд рублей. Всего же до 2025 года ММК направит на природоохранную деятельность свыше 38 млрд рублей», — сказано в сообщении. Немало внимания на ММК уделяется и вопросам ресурсосбережения и энергоэффективности. В частности, активно ведется переработка металлургических шлаков, что позволяет сократить потребление покупного железорудного сырья и увеличить долю вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Только в 2017 году на специализированных установках переработано 11,4 млн тонн металлургических шлаков, из которых 5,6 млн тонн — отвальные шлаки. В настоящий момент завершается строительство линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища № 2. Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности — 2018» подведены правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ ). Награждение победителей проходило в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. В число лауреатов нынешнего конкурса вошла еще одна компания Группы ММК — Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»: он стал одним из победителей в номинации «Развитие персонала».

Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством РФ

Об ММК:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.