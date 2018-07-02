Гран-при и золотую медаль получили «Бочкари» за квас «Андреич»

Самое вкусное гастрономическое событие на Алтае — «Алтайфест» подвел итоги дегустационного конкурса. Гран-при получил квас живого брожения «Андреич». Оценка напитков проводилась закрытым способом, все образцы были зашифрованы под номерами. Главные критерии оценки: вкус, запах, цвет и степень газирования. В составе компетентного жюри — профессионалы пищевой отрасли Алтайского края, преподаватели профильных вузов и технологи заводов.

Награда международного уровня — золотая медаль — вручена квасу «Андреич» на форуме «Пиво-2018» в Сочи. По мнению производителей, сочинский конкурс считается самым престижным в России и является важным инструментом для повышения качества продукции. Награды, полученные в Сочи, можно считать самыми объективными в России. Форум производителей напитков в Сочи состоялся уже в двадцать седьмой раз. И всегда он собирает на своей площадке заинтересованных представителей отрасли.

Квас «Андреич» — это титульный бренд завода, получивший название в честь основателя компании «Бочкари» Николая Андреевича Козлёнкова. Готовится квас «Андреич» на мягкой артезианской воде. В составе только натуральные компоненты — ржаная мука, ржаной и ячменный солод. За процесс брожения отвечают хлебопекарные дрожжи. Квас — один из наиболее питательных и здоровых напитков. На Руси хлебный квас был каждодневным напитком, а его наличие в любом доме было символом благополучия.

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