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Безопасны ли арбузы в июле?
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Безопасны ли арбузы в июле? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На улицах начали продавать арбузы. Насколько они безопасны?
— Арбузы могут привезти из Средней Азии, там они уже начали созревать. В нашей стране арбузы выращивают в Краснодарском крае и в Астрахани. Там они пока не созрели. Но надо помнить, что зелёная ягода может созревать не только в открытом грунте, но и в тепличных условиях. Что касается нитратов, то все арбузы, попадающие в продажу, проходят проверку и негативно повлиять на здоровье не должны, — считает и. о. доцента кафедры растениеводства и плодоовощеводства Института агроэкологических технологий Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.
Не стоит покупать арбузы на обочинах дорог, где они контактируют с выхлопными газами и придорожной грязью. Овощи и фрукты должны продаваться на специально оборудованных местах.
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