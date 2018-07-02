Безопасны ли арбузы в июле?

На улицах начали продавать арбузы. Насколько они безопасны?

— Арбузы могут привезти из Средней Азии, там они уже начали созревать. В нашей стране арбузы выращивают в Краснодарском крае и в Астрахани. Там они пока не созрели. Но надо помнить, что зелёная ягода может созревать не только в открытом грунте, но и в тепличных условиях. Что касается нитратов, то все арбузы, попадающие в продажу, проходят проверку и негативно повлиять на здоровье не должны, — считает и. о. доцента кафедры растениеводства и плодоовощеводства Института агроэкологических технологий Красноярского аграрного университета Андрей Чураков

Не стоит покупать арбузы на обочинах дорог, где они контактируют с выхлопными газами и придорожной грязью. Овощи и фрукты должны продаваться на специально оборудованных местах.