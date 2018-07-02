Что вчера было? Почему люди пьют одинаково, но некоторые на утро ничего не помнят

Это было очередное до боли знакомое для Сары Хеполы утро. Большую часть прошлой ночи она не помнила. Помнила, как на вечеринке разговаривала с людьми, а потом провал. Где она была вчера? Откуда на руке печать? Кто купил пиццу? И что это за мужчина рядом?

Такие потери памяти для Сары были обычным делом с достаточно раннего возраста. Такое часто было, когда она как-будто куда-то проваливалась, а наутро оказывалась в другом месте. Ну а потом стали случатся провалы в памяти из-за алкоголя — хоть это кому-то может показаться и смешным, но может иметь серьезные последствия. У некоторых людей из памяти выпадают все события после определенной точки. У других теряется только часть событий. Регулярные провалы в памяти не тревожили Сару долгое время. Только сейчас, оглядываясь назад она понимает, что алкоголь медленно разрушал ее отношения с близким человеком.

Источник: BBC Если такая ситуация вам кажется знакомой, это вовсе не удивительно, потому что провалы в памяти случаются у многих: исследования показывают, что более, чем у половина людей студенческого возраста, употребляющих алкоголь, напиваются до беспамятства.

«15 лет назад это явление не было так сильно распространено. Теперь мы знаем, что много людей от этого страдают», — говорит Аарон Уайт из Национального института изучения проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Ученые все больше узнают о причинах беспамятства и о том, почему это явление затрагивает одних людей в большей степени, чем других. И это помогает предотвратить множество негативных последствий. На протяжении многих десятилетий считалось, что до потери памяти напиваются только алкоголики. Но ряд экспериментов помог сделать удивительные открытия.

В конце 60-х годов прошлого века исследователь по имени Дональд Гудвин набирал в лечебницах и центрах по трудоустройству группу добровольцев-алкоголиков, чтобы выяснить, что происходит, когда память пьющего стирается. Выяснилось, что у 60 из ста алкоголиков бывают провалы в памяти. Но оказалось, что те, у кого бывают провалы, могут действовать на удивление последовательно. Выпив, люди могли сделать простые вычисления, но через полчаса могли и не вспомнить, что произошло.

В ходе другого эксперимента Гудвин наливал подопытным виски, а потом создавал им такие ситуации, о которых трезвый человек обязательно бы помнил. Он показывал им порнофильмы, а потом подробно расспрашивал, что они видели. Или стоял перед алкоголиками со сковородкой и спрашивал, голодны ли они. Когда люди отвечали положительно, Гудвин говорил, что под крышкой на сковороде мертвая мышь. Но спустя полчаса подопытные забывали про эти ситуации. Однако, кратковременная память у них работала хорошо, потому что через несколько минут они все еще все помнили произошедшее.

Считается, что потеря памяти связана с временным нарушением работы гиппокампа — части мозга, которая отвечает за создание воспоминаний.

«Мы считаем, что алкоголь подавляет гиппокамп, и мозг не может создать цепочку событий. Это похоже на пустое место на пленке», — рассказывает Уайт.

Уайт выяснил, что у крыс малые дозы алкоголя позволяют мозгу работать, но если повысить дозу, мозг отключается. Но существует еще два участка мозга, которые дают гиппокампу информацию о происходящем. Это лобные доли и мозжечков миндалина. Алкоголь их тоже подавляет.

Известный факт: чем быстрее вы пьете, тем быстрее растет уровень алкоголя в крови. Но это не объясняет, почему некоторые люди теряют память, а другие, которые пьют столько же, помнят все. Исследование Ральфа Хинсона, проведенное в 2016 году, дает ответы на некоторые вопросы.

«Влияет частота употребление алкоголя, а также курение и применение психоактивных препаратов».

Также выяснилось, что нарушения памяти часто случаются у людей с небольшим весом. Страдают от этого и студенты, которые любят разогреваться перед вечеринкой, куда приходят уже в изрядном подпитии. У женщин провалы случаются чаще, чем у мужчин. Они меньше, чем мужчины, а процент жира в женском теле выше, а значит воды, которая разбавит алкоголь, меньше. Помимо половых различий, играет роль генетический фактор. Риску подвержены те, чьи матери имели проблемы с алкоголем.

Злоупотребление алкоголем может привести к изменениям в мозге. Молодежь, которая больше всего страдает от провалов в памяти, становится более уязвима и физически — это очень опасно для развивающегося мозга. Влияние алкоголя на подрастающее поколение намного серьезнее, чем на взрослых.

В зоне риска находятся и женщины, у которых бывают провалы в памяти. Под действием алкоголя они могут вести себя сексуально раскованно. Эти женщины склонны к тому, что на следующий день жалеют о том, что произошло прошлым вечером. К тому же, выяснилось, что женщины, которые уже были подвержены сексуальному насилию, могут снова стать жертвой, когда находятся в состоянии провала в памяти. Это связано с тем, что они не могут оценить опасность ситуации, а потом не могут восстановить события. Поэтому позже в суде им будет сложно доказать факт насилия. Причем обвиняемый может утверждать, что не понимал, что имел дело с пьяным человеком, потому что в таком состоянии женщина может вести себя вполне вменяемо.

Сара Хепола рассказала, в момент потери памяти она могла поддерживать разговор, шутить и выглядела вполне трезвой. И только те, кто хорошо ее знали, могли заметить остекленевшие глаза.

«Я была сама не своя. Я была очень импульсивной, не чувствовала опасности и вела себя порой сексуально агрессивно. Я даже не верила, когда мне рассказывали об этом на следующий день».

Поэтому в кодексах поведения некоторых университетов теперь прописано, что сексуальный контакт с человеком в состоянии провала в памяти приравнивается к насилию. Потому что такие люди не могут дать адекватное согласие на близость.

Помочь людям, страдающим от провалов в памяти, сократить количество потребляемого спиртного помогает простой метод. Он называется «персонифицированная нормативная обратная связь». Это обычный онлайн-опрос об употреблении алкоголя. Это помогает выявить людей, нуждающихся в помощи специалистов, и разработать эффективные методы для борьбы с алкоголизмом.

Для тех, кто напивается до беспамятства, первым шагом может стать контроль за потребляемым алкоголем. Можно даже попросить о помощи друзей. Но, конечно, на словах это проще, чем на деле. Сара Хепола рассказала, что даже когда не хотела напиваться, не могла остановиться.

«Поведение в состоянии алкогольного опьянения чаще всего становится объектом шуток и воспринимается как норма. Иногда нам проще дистанцироваться от эмоционального и физического вреда, который нам наносит алкоголь».

Сейчас Сара не пьет уже восемь лет и рада, что больше не страдает от провалов в памяти. Жизнь стала проще, говорит она.