В Кургане добровольцы разыскивали пропавшего рыбака

Вчера, 1 июля, на улице Климова недалеко от мечети группа добровольцев организовала поиски пропавшего 26 июня рыбака. Сообщение с просьбой о помощи в соцсетях разместила жена пропавшего мужчины. Женщина рассказывает, что ее муж Степанов Александр Владимирович 20.01.1981 г.р ушёл на рыбалку с другом 26.06.18 года на р. Тобол и не пришёл домой. Мужчину никто из рыбаков не помнит и пояснить, что с ним случилось, не может. Обеспокоенная жена решила позвать на помощь курганцев.

Под сообщением о пропаже сразу появилось несколько десятков комментариев. Люди выдвинули предположение, что муж просто решил уйти в загул и поэтому выбрал такой способ «свалить из дома», но нашлись и те, кто вызвался помощь женщине и «прочесать» предполагаемое место пропажи.

Группа добровольцев прошла вдоль набережной Тобола от мечети до пляжа «Бабьи пески», осмотрела кусты вдоль берега, но найти ничего не удалось. Сама женщина участия в поисках не принимала.