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В Ноябрьске мужчина открыл купальный сезон раньше срока и погиб
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В Ноябрьске мужчина открыл купальный сезон раньше срока и погиб 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В воскресенье вечером на озере у Парогазовой электростанции утонул молодой мужчина. Несмотря на долгие поиски, водолазы смогли найти тела утопленника только в понедельник.
По словам очевидцев, 20-летний мужчина купался недалеко от берега. Вокруг было много прохожих, но никто даже не предполагал, что его уже нужно спасать. Некоторые пользователи социальных сетей говорят, что парень звал на помощь, но прохожие не поверили в правдивость ситуации.
Озеру у Парогазовой электростанции пользуется популярностью у горожан. И это несмотря на то, что купание в нём запрещено. Из-за близости ЛЭП вода в озере тёплая в сравнении с другими водоёмами вокруг Ноябрьска.
Как сообщают наши коллеги из газеты «Красный север» уже завра 4 июля 2018 года в Ноябрьске официально откроется купальный сезон. Традиционно в городе будет работать один пляж на озере Светлом.
Источник фотографии: pda.fedpress.ru
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