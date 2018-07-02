В Ноябрьске на озере утонул мужчина

В Ноябрьске на озере возле парогазовой электростанции утонул молодой человек. Как пишут в соцсетях, он просил о помощи, однако на берегу подумали, что он шутит. Тело его по состоянию на вчерашний вечер не нашли. Парню было 19 лет. Сегодня работа водолазной группы продолжится.

«В этом озере нельзя купаться, поскольку рядом находится высоковольтная линия. Начальник парогазовой не раз предупреждал, что может случиться беда», — пишут пользователи.

Горожане негодуют, что люди постоянно туда ездят, так как это единственный водоем с пригодным для отдыха берегом и теплой водой в черте города.

Отметим, на прошлой неделе на Ямале мужчина из поселка Харп спас тонущего рыбака, а в Новом Уренгое молодой человек вытащил из воды тонущую девочку.