Красноярские дачники задолжали энергетикам 63 миллиона рублей

Дачные и садоводческие общества Красноярска задолжали энергетикам 63 млн рублей. Долги накопили 180 объединений. Как рассказали в ПАО «Красноярскэнергосбыт» , должников будут отключать от подачи электроэнергии.

Крупнейшим должником по состоянию на 2 июля является товарищество собственников недвижимости инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Победа». Его долг составляет 8,8 млн рублей. Еще несколько дачных обществ накопили долги в миллион и более рублей. Мало того, что эти объединения не платят — часто энергетики, как в случае с «Победой», уличают должников в незаконных манипуляциях со счетчиками. Теперь этим дачным обществам придется заплатить не только основной долг, но и крупный штраф, а также пени за просрочку платежей.

Сейчас энергетики проводят отключения особо злостных должников от электроэнергии. Первые отключения проведены в конце июня, эта работа будет продолжаься весь июль и далее.