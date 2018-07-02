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Красноярские дачники задолжали энергетикам 63 миллиона рублей
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Красноярские дачники задолжали энергетикам 63 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Дачные и садоводческие общества Красноярска задолжали энергетикам 63 млн рублей. Долги накопили 180 объединений. Как рассказали в ПАО «Красноярскэнергосбыт», должников будут отключать от подачи электроэнергии.
Крупнейшим должником по состоянию на 2 июля является товарищество собственников недвижимости инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Победа». Его долг составляет 8,8 млн рублей. Еще несколько дачных обществ накопили долги в миллион и более рублей. Мало того, что эти объединения не платят — часто энергетики, как в случае с «Победой», уличают должников в незаконных манипуляциях со счетчиками. Теперь этим дачным обществам придется заплатить не только основной долг, но и крупный штраф, а также пени за просрочку платежей.
Сейчас энергетики проводят отключения особо злостных должников от электроэнергии. Первые отключения проведены в конце июня, эта работа будет продолжаься весь июль и далее.
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