40 мультиков, которые учат проигрывать

На дворе лето, каникулы и чемпионат мира по футболу. Нет, даже так: на дворе чемпионат мира по футболу, а остальное для многих болельщиков сугубо второстепенно. Там, где царит дух спорта и соревнований, неизбежна тема поражений. Как реагировать на проигрыш любимой команды спокойнее? Как донести до вашего маленького футбольного фаната, что не всегда победа — это самое важное для настоящих спортсменов?

ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ВСЕХ СТРАН-УЧАСТНИЦ МУНДИАЛЯ

Мы предлагаем наш любимый способ: с помощью мультиков. Однако, мультики — это такое поле, где главные герои почти всегда забивают решающий гол в ворота злодеев. То есть сложно найти мультфильм, который заканчивается однозначной бесповоротной неудачей. Потому мы предлагаем другой наш любимый способ — посмотреть на известные анимационные ленты с непривычной точки зрения, оценивая то, как мультгероям приходится мириться с разнообразными неурядицами. Меткий акцент и уместный комментарий при просмотре — наше все!

ПРОИГРАЛ БОЙ, НО НЕ ВОЙНУ

Самая простая и распространенная форма проигрыша — это когда герой мультика временно отступает, дабы вернуться с новыми силами на реванш. В футболе тоже так сплошь и рядом делают, так что готовимся приводить яркие примеры. Вот львенок Симба, которому пришлось уйти в изгнание, подрасти на диете из жуков и только тогда дать отпор коварному отцеубийце «Короля Льва»

КСТАТИ, ШРАМ НИКОГДА НЕ БЫЛ БРАТОМ МУФАСЫ

Если бы он посмел вернуться раньше — вряд ли бы справился с поставленной задачей. Не до гордости, если ты мелкий львенок, а вокруг алчные гиены. Аналогично поступили героини из «My little pony в кино», когда в самом начале полнометражки удалились заводить новые знакомства и совершенствовать магию дружбы. А сначала — грамотное тактическое отступление от значительно превосходящих сил соперника. «Самурай Джек» вообще почти в каждом эпизоде мультсериала терпит поражение от злобного демона Аку либо его приспешников, это просто какая-то энциклопедия проигрышей на все лады. Умения выждать и выжить этому парню не занимать.

Очень мудро с точки зрения «не переть напролом» поступила Тихиро из «Унесенных призраками». Вот вы только представьте: вам десять, родителей превратили в свиней и хотят сожрать, а вы поступаете на работу к страшной ведьме в совершенно незнакомом колдовском мире. Храбро. И взрослый человек на ее месте мигом отправился бы следом за обжорами, как думаете?

В мультфильме «Зверопой» есть прекрасный момент, когда театр буквально смывает с лица города, а его хозяин не теряет присутствия духа. Ну, почти. Времени на восстановление оптимистичного статуса у Муна ушло минимально.

Задумайтесь и здесь: «Зверопой» — это история о том, как небольшая группа личностей из разных слоев общества разнесла в хлам свою привычную жизнь, чтобы устроить один-единственный концерт в руинах. Из нескольких песен. Что это, если не умение жить творчеством и не отвлекаться на такие понятия, как победа или поражение?

Следом стоит вспомнить родственный «Зверополис» и великолепную сцену, где Джуди Хоббс, поняв, что наломала изрядных дров, выложила свой значок на стол и пошла продавать морковку. Случайный комментарий, внезапная догадка — и вот уже крольчиха снова на коне, простите за каламбур.

Пожалуй, здесь еще можно вспомнить чудесную «Тайну Келлс». В мультфильме есть момент, когда герои бегут от викингов-захватчиков, спасая свое сокровище — книгу, и ничего, никто тем агрессорам даже не отомстил. Такое редко случается, чтобы однозначным антагонистам не возмещали за нанесенный ущерб. В мультиках. В жизни — повсюду, и к этому нужно быть готовым.

УЙТИ, ЧТОБЫ СТАТЬ ДРУГИМИ

Как часто вы видели героев-калек в мультиках? А они есть. И история каждого из них — это как минимум одно поражение в той или иной мере. Полетели: «Как приручить дракона» с одноногим Иккингом. Чуете жестокость? Это главному герою, мальчику, ногу гигантским драконом снесло.

Энное количество эпизодов ходил с цветочком вместо руки парнишка Финн, главный герой культового «Времени приключений». Изначально одним глазом смотрит на мир юный Кубо, причем выцарапал орган зрения ему родной дед. Самому тому деду, правда, со своим поражением смиряться не пришлось — он просто все забыл.

Отдельной красной нитью идет в анимации тема исхода волшебных созданий в другие, лучшие миры. Так в «Песни Моря» все фейри отправляются к себе, отделяясь от людей, в «Сказании о принцессе Кагуя» героиня восходит обратно на небеса, а «Ариэтти из страны лилипутов» отправляется на поиски нового дома, лишь бы малый народ не был рассекречен людьми. Каждый такой случай — тоже большое поражение, болезненное и грустное.

А как насчет обратной ситуации — когда волшебное существо становится человеком? Это, конечно, не потеря руки или дома, но глубже и в чем-то страшнее. Разумеется, это «Русалочка» вместе с младшенькой «Рыбкой Поньо на утесе». Выиграть любовь, но проиграть свое изначальное «я». Фиона из «Шрека» — пожалуй, сюда же, хотя расстановка сил изначально немного иная. А вот главные герои «Принцессы и лягушки» были готовы остаться земноводными, лишь бы вместе и за любовь. Хорошо, что их история закончилась все же по-человечески.

Подлинный проигрыш переживают герои известного мультфильма от студии Ghibli — «Войны тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко». Эти милые еноты-оборотни уступили людям во всем. Им пришлось оставить родные леса, слиться с враждебным человечеством, мимикрировать и даже погибать. Но мультфильм, кстати, совсем не грустный, а очень поучительный и жизненный.

ПОРАЖЕНИЯ НА ЛИЧНОМ ФРОНТЕ

Мультфильмы в большинстве своем так себе любовные драмы, но раз уж зашла речь о принятии неудач, стоит поговорить и о высоких чувствах. Как вы расцениваете финал классической диснеевской «Покахонтас»? Девушке пришлось отпустить возлюбленного, чтобы он выжил. И жили они порознь и грустно, такой вот конец у этой сказки. Про вторую часть истории даже вспоминать не хочется.

Еще один старый мультфильм про «не вместе» — «Последний единорог». Нежно влюбленные принц и волшебное создание, которым не суждено остаться вместе. Зато она научилась чувствовать!

13 САМЫХ СТРАННЫХ ВОЛШЕБНЫХ ПАР В МУЛЬТФИЛЬМАХ

В «Трупе невесты» добрейшая Эмили рассыпалась в бабочки, оставив любимого Виктора с более подходящей девушкой. Тут даже комментарии не нужны. А вот еще французская «Механика сердца». Что лучше: любить и скоропостижно умереть или жить без любви? Тут нет «лучше» или «хуже», тут есть только выбор. Главный герой оказывается очень смелым.

ПОБЕДИ СЕБЯ САМ Самый сложный вид состязаний. Чего стоит героям переступать через самих себя и отвергать привычные принципы? Какие куски приходится отрывать от собственной личности, на какие огромные дистанции выбегать из зоны комфорта? Меняться изнутри — это всегда боль, поражение и лишь маленький островок победы. Но боль — почти всегда. С этим непременно согласится Молния МакКуин из третьих «Тачек», которому пришлось уступить дорогу более продвинутым спорткарам, просто потому что он устарел, и пора бы уже ехать дальше в другой роли.

Кстати, эта часть франшизы особенно актуальна тем футбольным фанатам, чьи кумиры по меркам этого спорта уже «старые» и им уже скоро «на пенсию» выходить. А вместе с ней хорошо поможет психологичная «Головоломка», целиком посвященная тому, что печаль и грусть — часть любой личности. Но Райли пришлось изрядно побороться с собой, прежде чем она это поняла.

Отпускать старое и идти вперед наглядно учит «Вверх», раз уж речь зашла о студии Pixar. Отпускать детей жить своей жизнью наглядно учит короткометражка «Бао» от них же, ее сейчас перед второй «Суперсемейкой» в кино показывают. Сюда же — прекрасное полнометражное аниме «Волчьи дети Аме и Юки», настоятельно рекомендующееся к просмотру любым родителям.

15 ЛУЧШИХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ АНИМЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как вы думаете, сложно переступить через себя и проиграть своим принципам, если речь идет об убийстве? Легко ли маленькой девочке простить своих палачей, будь она хоть трижды ведьма? И нет, это не про «Сайлент Хилл» сейчас, а про милый мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби». Да, он прямо про то, о чем мы написали выше.

Что-то мрачным повеяло, так что давайте вспоминать персонажей, которым пришлось смириться с печальным уходом любимых питомцев. В такую душещипательную ситуацию попали центральные герои мультфильмов «Хороший динозавр», «Жирафа» и индеец из ленты «Спирит: Душа прерий». А потом начался мультсериал, где создатели все… проиграли.

Добрались до самого интересного, когда персонажи мультиков действительно побеждают некую часть себя. Так в «Братце медвежонке» Кенай буквально победил человеческую и принял медвежью сущность, осознав, каким нехорошим эгоистом был раньше. Усмирил самовлюбленную часть себя император Куско. Аналогичная метаморфоза свершилась с Оскаром из «Подводной братвы». Кроликом Питером. Тем же Молнией МакКуином, в конце концов!

ЭТИ И ДРУГИЕ ГЕРОИ, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗЛОДЕИ

ПРОИГРАЛ ВОЙНУ, СТАЛ МУДРЕЕ

В начале статьи мы писали, что мало можно найти мультфильмов, которые заканчиваются откровенным провалом. Но они есть. Например, культовый «Кошмар перед Рождеством». Вряд ли вы задумывались об этом, но ведь у Джека натурально не получилось сделать то, что к чему он весь фильм стремился. Зато понял и принял свое место, тоже хлеб.

Если поразмыслить, вечными неунывающими неудачниками выступают знаменитые миньоны. Точнее, они регулярно добиваются чего-то не того, чего хотят, но им можно. А вот главной героине необычного мультфильма «Далеко на север», отправившейся в экспедицию ради спасения дедушки, приходится принимать настоящую и грустную неудачу. Отличный мультик, кстати. Жизненный.

И чтобы не заканчивать на столь смертеутверждающей ноте, приводим подборку тематических эпизодов отечественных мультсериалов. У многих из них есть своя история про то, что проигрывать — не плохо, участие — главное, и так далее.

Принимайте победы и поражения с честью!

«Ми-ми-мишки» и «На пять ходов вперед». Буквально о том, как принять проигрыш: «Ты же уже почти победил! Знаешь, Кеша, иногда нужно уметь проигрывать».

«Жила-была царевна» и ее «Не хочу проигрывать». Истина предельно простая: «Даже если проиграешь, все равно сильнее станешь».

Источник: Teremok TV «Барбоскины» — «Чемпион». Мудрый эпизод про то, что лучше проиграть опытным участникам, чем выиграть в неравном сражении у слабейших.

Источник: Барбоскины

«Лунтик», серия «Победа», или сказ о том, почему лучше проиграть, чем обмануть.

Источник: Лунтик

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