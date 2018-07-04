В Прикамье нашли живыми пропавших девушку и парня

В Пермском районе нашли живыми пропавших молодых людей. Сейчас девушку и парня поисковики выводят из леса. Об этом сообщили участники поисков.

4 июля около 13.00 стало известно о том, что пропавшие в Пермском районе 20-летняя девушка и её 21-летний знакомый найдены живыми.

«Их нашли в районе деревни Осиновка, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» родственница пропавшей девушки. — Это в стороне деревни Сташково, чуть подальше только, километрах в десяти». Сейчас объявлено об окончании поисков. Волонтёры, полиция, сотрудники МЧС выводят потеряшек из леса. После этого их обязательно осмотрят врачи.

Напомним, 20-летняя девушка уехала кататься на велосипеде 2 июля. Вечером она не вернулась к бабушке домой в село Рождественское, родные забили тревогу. Под утро на телефон ЕДДС поступило сообщение от молодых людей. Они сказали, что заблудились в лесу. По геолокации стражи порядка определили район поисков.