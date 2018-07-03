В Прикамье в пруду нашли тело пропавшего рыбака

30 июня на реке Барда в районе деревни Ильята пропал местный житель, выехавший на рыбалку. Утром 2 июля на его поиски выехали из Перми волонтёры, у которых просила о помощи в соцсетях дочь пропавшего рыбака. На месте происшествия к ним присоединились сотрудники полиции.

Через несколько часов тело мужчины было извлечено из воды. Он утонул.

«От лица семьи благодарю всех, кто принимал участие в поисках, — написала дочь погибшего мужчины на своей странице ВКонтакте. — Я не знаю, как нужно говорить о таких вещах, и прошу понять, что мне тяжело это делать. Сейчас моей семье нужна помощь. Любая, но в первую очередь материальная. Номер карты 4276 4900 1678 6271 Анастасия Ильинична К. Прошу вас воздержаться от комментариев, звонков и сообщений».