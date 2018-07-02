В темноте и без границ. Откровения слепого путешественника из Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялась презентация книги уникального человека — Владимира Васкевича. Будучи незрячим, Владимир путешествует (в том числе автостопом) по миру, своим примером показывает, как мечты воплотить в реальность. В эти дни автор отправился в очередное путешествие на попутных машинах до Владивостока, в котором познакомит жителей страны со своей книгой. А пока Владимир рассказывает «АиФ-Урал»

О главном путешествии

Я побывал во многих местах России и 20 странах, ходил под парусами на яхте, но моя первая книга называется «Путешествие без границ» — именно так, в единственном числе — неспроста. Уверен, наша жизнь — главное путешествие, и как мы его проведём, зависит только от нас.

Рак сетчатки у меня диагностировали в младенчестве. В годовалом возрасте я потерял один глаз, в трёхлетнем — второй. Четыре года врачи боролись за мою жизнь. Несмотря ни на что, всё, что мне довелось пережить, я считаю бонусом. Это позволило мне стать сильным, целеустремлённым. Стать тем, кто я есть. И моя книга не про боль, не про обиду на судьбу — она о жизни, о том, как нужно мечтать, ставить перед собой цели и достигать их.

О мечтах

В пять лет я сделал две великие вещи: пошёл в детский сад и построил бабушке скамейку. Моя первая мечта была стать конструктором. Потом я мечтал стать яхтсменом, путешественником, написать книгу. И стать президентом. Эта мечта не исполнилась. Пока.

О книгах

Они оказали большое влияние на мою жизнь. Когда я в детстве лежал в больницах, мне много читали папа, старший брат, медсёстры. В четыре года я уже знал почти наизусть всего Жюля Верна и Джека Лондона. Тогда я и решил стать путешественником и мечтал, что больничные палаты в моей жизни когда-нибудь сменятся на борт корабля.

О самодисциплине

Самодисциплина — это мотор нашего успеха. И то, что мы очень не любим, ведь приходится себя постоянно что-то заставлять делать. Но, если это входит в систему, мы способны достигнуть невероятных результатов. Приведу пример. Когда я решил писать книгу, совершенно не представлял, как это будет происходить. Случайно попал на тренинг, где мне предложили начать с того, что вставать утром не в 7.00, а в 5.00. Казалось бы, какая связь? Но я начал вставать в пять утра, отжимался 150 раз, принимал душ, пил чай с корицей и мёдом и садился за книгу. Работал над ней до 8 утра плюс ещё вечером два часа. В результате через несколько месяцев книга была готова — это оказался вопрос самодисциплины. Если бы я писал её, «когда найдется время», неизвестно, когда она была бы издана.

Но всё время быть в рамках жёсткой дисциплины невозможно. Надо придумать какие-то «плюшки», «прибамбасы», которые время от времени можно себе позволять.

О родителях

Я благодарен своим родителям за то, что они нашли в себе силы дать мне свободу. В семь лет они отправили меня учиться в лучшую на тот момент школу для слепых и слабовидящих детей. Из Ханты-Мансийского округа в Свердловскую область! Потом купили мне здесь квартиру, позволив жить самостоятельно в 16 лет. В 17 лет я впервые отправился в путешествие на яхте. Они поддерживают меня во всех начинаниях, какими невероятными бы они ни были. Думаю, это решение дать мне свободу далось им нелегко. Я работаю учителем в школе для детей с ограничениями по зрению и, признаюсь, не представляю, как это — отпустить ребёнка одного до столовой.

Я безмерно благодарен родителям и за их безграничную любовь, и за мое детство, которое они, несмотря ни на что, сделали счастливым. Поэтому моя книга посвящена именно им.

О страхах

Что мешает людям с особенностями выйти из четырёх стен? Страхи! Я раньше думал, что страх смерти сильнее всего. Нет. Социальный страх выше в рейтинге. Нам всем (не только незрячим) очень важно, как на наши действия посмотрят окружающие, что они скажут, подумают, какую оценку нам дадут. И этот страх очень часто не позволяет людям с ограниченными возможностями выйти в люди: «Вдруг на нас пальцем покажут». Как правило, это надуманные страхи.

А путешествовать людям мешает страх выйти из зоны комфорта. Но, поверьте, выход из зоны комфорта обязательно ведёт к личностному росту, к развитию. Спросите меня, не страшно ли мне путешествовать вслепую и в одиночку? Я отвечу: страшно. Причём страшно всегда. Но я научился договариваться с собой.

О впечатлениях

Из моих путешествий я привожу огромный багаж впечатлений. Выделить наиболее яркие трудно. Это утренние купания в Байкале. Ты выходишь на палубу яхты, скидываешь одежду и ныряешь в воду — непередаваемые ощущения! Это и моя ошибка, когда я в тайге поставил палатку на муравейник, а потом, по понятным причинам, бежал из неё со скоростью света. Это и общение с людьми в Киргизии, их трепетное отношение к своей родине, к горам, которые они называют «Божья дача».

Во всех путешествиях, поездках для меня самое важное — это эмоции, а самыми ценными становятся люди, которых я встречаю на своем пути. Они — мои глаза, моя бездонная и бесценная библиотека знаний, впечатлений о крае, стране, городе.

Интересное наблюдение я сделал в Чехии: здесь очень популярна профессия уличного музыканта. Люди дорожат ею, уличные музыканты зарабатывают хорошие деньги. Прохожие всегда любят послушать красивые переливчатые звуки флейты или скрипки, потанцевать под испанскую гитару или под заводной ритм африканских барабанов. Здесь уважают, с радостью слушают и щедро вознаграждают маэстро.

Об уроках

В моей книге уделено много внимания теории и практике путешествий. Абсолютно все рекомендации даны исходя из своего опыта. Например, в одном из первых путешествий по Европе я легкомысленно попал в не самый благополучный район на окраине Парижа — и быстро попрощался с новеньким IPhone. Его так умело вытащили у меня из кармана в трамвае, что я ничего не почувствовал. В местную полицию, как оказалось, идти было бессмысленно. Французские полицейские лишь разводили руками, говорили, что ничего поделать не могут, и предлагали написать заявление о пропаже — обязательно на французском языке. Поговорив с ними минут пятнадцать и ничего не добившись, я плюнул и решил, что стоит рассматривать этот случай как новый опыт и урок на будущее. Бесспорно, кража техники — не повод убиваться или прерывать путешествие. Просто заранее примите меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи.

О «Путешествиях в темноте»

Тренинг «Путешествие в темноте» — экскурсия по городу с повязкой на глазах. Я со своим спутником-экскурсантом перемещаюсь по городу пешком, используя общественный транспорт и метро. В процессе путешествия я знакомлю его с особенностями мира незрячих, и с достопримечательностями города. У человека есть возможность прогуляться по незнакомому для него миру, по-другому ощутить его и найти в нём свою красоту. Со временем человек расслабляется и входит в прекрасное состояние релаксации. Именно в этот момент у него включаются механизмы сверхсознания и открывается творческое начало. Я постоянно провожу такие экскурсии в Екатеринбурге и стараюсь проводить прогулки в темноте в каждом городе, где бываю в рабочих поездках или путешествиях.