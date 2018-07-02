Работа по найму или свой стартап? Предприниматели советуют, с чего лучше начинать карьеру

1. Лучше сначала поработать в крутой компании

Руслан Зайдуллин, СЕО мобильной клиники DOC+ Видел однажды исследование о среднем возрасте (ссылку искать лень, естественно) фаундеров успешных стартапов, и несмотря на романтические представления о гениальных студентах, ушедших со второго курса менять мир, доля людей с опытом гораздо выше (о результатах исследования читайте здесь — Rusbase). Посмотрим на вопрос объективно: идти делать бизнес без корпоративного опыта считается классным, потому что ты, не зная, как делают «старики» из скучных компаний, делаешь все заново, с чистым и открытым миру сознанием, изобретая вещи с учетом собственного чувства правильности, современности и адекватности. В этом есть своя логика, конечно, и человек, который 30 лет работал в одной компании/индустрии с низкой скоростью инноваций и основным фокусом на оптимизации процессов (а не на изобретении с нуля), действительно может автоматом начать делать, «как всегда делал», и это к крутой инновации не приведет.

С другой стороны, когда ты в стартапе решаешь какую-либо задачу (а ее нужно решить быстро и желательно сразу эффективно), то опыт решения похожей задачи крайне полезен.

К тому же не все задачи являются основными для стартапа — у него есть какая-то ключевая инновация, в которой какой-то процесс/продукт делается не так, как у всех, но остальные неключевые направления часто можно решать общепринятыми методами. Опыт в какой-то функции (а лучше в нескольких) в зрелой компании (а лучше в нескольких) в зрелой индустрии (ну вы поняли) дает набор кейсов в духе «эту задачу большие дяди решают так-то», которые можно использовать, снижая риски и повышая скорость работы. Поэтому корпоративный опыт, мне кажется, шансы значительно повышает — главное, чтобы это были классные и релевантные компании, и на этот опыт ты смотрел не как на библию, а просто на один из способов организации работы.

2. Я бы не смогла делать бизнес сразу после вуза

Если специалист особо талантлив, он может сразу заняться развитием собственного бизнеса, но это, скорее, нестандартная ситуация. Это люди уровня Дурова. Но тут я имею в виду средний и крупный бизнес. Основную базу формирует именно опыт работы в крупных компаниях, без которого человек не в состоянии отстроить необходимые процессы в своем деле. Если он никогда не работал по найму, он не составит даже элементарный договор.

Опыт работы в крупных IT-компаниях научил меня грамотному управлению проектами. Я не смогла бы делать бизнес сразу после университета, потому что объем информации, необходимый для решения текущих задач, на тот момент был близок к нулю.

Опять же надо понимать, что тот временной промежуток, за который реально освоить в найме все, что потребуется в будущем, сильно зависит от специфики бизнеса. В IT на получение нормального опыта в среднем уходит до 5 лет. Кому-то может понадобиться меньше времени, но это зависит уже от уровня гениальности конкретного специалиста. Большинство крупных компаний предлагают различные варианты стажировок и кросс-функциональные программы Leadership, где желающие могут попробовать себя в нескольких отделах, примеряя на себя тот или иной функционал. В этом и заключается мой главный совет — пробуйте больше, это золотое время, чтобы определиться, чем вы хотите заниматься в будущем.

3. Главное — не сидеть на месте

Егор Евланников, руководитель закрытого клуба для предпринимателей «Эквиум» и сооснователь сети креативных пространств SoulFul Loft

Мир очень быстро меняется, и все, что раньше было действительно стабильным (к примеру корпорации, большие банки), сейчас вынуждено трансформироваться под современный темп. Классическое образование уже не совсем релевантно — ты учишься 5 лет, а пригодится тебе это или нет — непонятно. Единственное, что точно будет ценно — опыт. Поэтому не столь важно, выберет ли начинающий специалист путь предпринимательства или наем — настоящее развитие может происходить только через работу, поэтому обе эти возможности равнозначно успешны.

Любой опыт — это и преимущество, и недостаток. Положительная сторона понятна, отрицательная заключается в том, что порой опыт сковывает.

Корпоративный опыт нужен, скорее, не предпринимателю, а операционному директору, который занимается выстраиванием, развитием и масштабированием бизнеса, потому что в какой-то момент ты приходишь к задаче построения системы. А когда человек работал изнутри, он понимает, как строится система в большом бизнесе не по книжкам, а как ее часть. Первый наем у меня был неклассический. Я работал на телевидении и тогда научился работать в условиях очень жесткого графика, супержестких ограниченных ресурсов, без сна по несколько суток. Мы находились в ситуации, когда от каждого человека в команде зависел общий успех проекта и даже небольшие позиции вроде администратора были настолько критичны, что могли повлечь за собой убытки в миллионы рублей в день. А когда работаешь со звездами первой величины, и все происходит на каком-нибудь острове в Индийском океане, то цена ошибки возрастает в несколько раз. В компаниях с развитыми отделами продаж я увидел, как можно выстраивать различные системы мотивации — как материальной, так и нематериальной. Если бы у меня была возможность начать все сначала, то я бы выбрал ровно тот путь, по которому прошел, потому что я очень счастливый человек и очень люблю то, чем я занимаюсь. Из всех бизнес-проектов, которыми я когда-либо занимался, выстрелило 3 или 4, но именно ошибки становятся необходимой критической базой для построения крепкого фундамента. Для того чтобы понять, чем ты готов заниматься всю жизнь, нужно пробовать разное, и поэтому тут нужен баланс между пробами и «прислушиванием» к себе. Главное, не сидеть на месте, а делать, делать и гореть

4. Сначала поработайте в стартапе

Михаил Перегудов, СЕО и основатель «Партии Еды»

Конечно, нет единого рецепта, как успешно начать свой бизнес, у всех разный путь. Есть первый вариант — создавать свой бизнес после университета или даже недоучившись, но таким людям нет смысла читать подобные статьи. А есть другой, более оптимальный сценарий, который описал Джек Ма — основатель Alibaba Group . Рецепт такой: до 20-23 лет учитесь, с 23 до 30 поработайте в небольшой, но растущей компании. В небольшой — потому что у вас будет прямая связь с фаундерами, и вы увидите, как они управляют бизнесом, а в растущей — потому что это означает, что это успешные фаундеры, и у них будет смысл учиться, а вы сами будете развиваться. После этого начинайте свое дело. Когда я услышал эту историю от Джека Ма, я улыбнулся. У меня так и получилось. По окончании университета я попал в стартап webinar.ru, где работал рука об руку с фаундерами, а затем я запустил «Партию Еды». Опыт работы в стартапе помог мне запустить свой проект, это было очень продуктивное время. И многие фишки и решения я перенял из работы в webinar.

5. Делайте то, что нравится

Евгений Никонов, основатель креативного агентства BezNebes

Сразу стоит сказать, что здесь нельзя обобщать и далеко не всем подойдет один выбор. Дело в том, что начало карьеры у каждого человека складывается индивидуально. Можно попробовать наем, поскольку в этом случае молодой специалист может получить нужный ему в дальнейшем опыт и знания. Если он совершит ошибку, работая на другую компанию, ему помогут ее исправить более опытные коллеги или руководство. А вот если серьезную ошибку допустить в самом начале работы своей компании — это может быть чревато гораздо более тяжелыми последствиями. Кроме того, не всем нравится вести собственный бизнес, кто-то справляется с работой гораздо лучше, будучи наемным сотрудником. И в этом нет ничего плохого — отличную карьеру можно сделать как в качестве предпринимателя, так и в качестве сотрудника компании.

Корпоративный опыт — это, прежде всего, умение общаться с людьми, работать в команде (какой бы избитой ни была бы эта фраза), скилл многозадачности и стрессоустойчивости. Работая на компанию, будущий предприниматель может получить понимание того, как вообще функционирует бизнес. Такая работа дает возможность смотреть на все глобально — обучение, карьерный рост.

Работал по найму я много лет назад — в начале 2000-х занимался оформлением радиоэфира популярной тогда радиостанции. Работы было много, она была интересной, плюс помогла получить крайне нужный опыт решения нестандартных ситуаций, общаться с самыми разными людьми, действовать быстро. Нельзя сказать, что полученный опыт и скиллы являлись критически важными для реализации собственных планов. Но определенную пользу они все же принесли. Наверное, я бы стал вторым человеком после Сатоши Накамото по количеству намайненных биткоинов. Знаете, как говорят: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Это, конечно, шутка. Если серьезно, то я ничего бы не менял, все шло и идет ровно так, как нужно. После завершения университета вы вольны делать все, что хочется. И нужно пробовать себя во всем, что нравится. Ведь правду говорят, что человек преуспевает именно в тех направлениях, которые ему нравятся. Подумайте — что вам по душе, чем бы хотелось заниматься, если не всю жизнь, то хотя бы порядочное количество времени. Ищите себя и свое любимое занятие. Дам еще совет, который касается как парней, так и девушек — после университета вовсе не обязательно сразу же создавать ячейку общества, то есть семью. Конечно, если вам этого хочется, пожалуйста. Но если вы ищете, с кем бы связать свою судьбу только потому, что «так положено», то подумайте об этом еще раз. Семью создать вы всегда сможете и немного позже, а вот время после университета стоит использовать для того, чтобы сделать хорошую карьеру, начать бизнес.

6. Свой стартап научит вас принимать решения

Дмитрий Думик, основатель Chatfuel

Самое лучшее, что вы можете для себя сделать в течение нескольких лет после вуза, — получить как можно больше скиллов, совершить как можно больше ошибок и узнать себя как можно лучше. Самый быстрый путь сделать это — начать что-то свое, но это сильно больнее. Зато у вас будет шанс отточить, пожалуй, самый важный скилл — умение принимать решения в ситуации, когда никто ни черта не знает и не на кого положиться, кроме себя самого.

7. Игнорируйте мнения авторитетов

Однозначно стоит делать свой бизнес — я предприниматель и никогда по найму не работал. Строить свое дело я начал на 1 курсе, поэтому образования у меня в принципе не было. Но в таких делах надо слушать, прежде всего, себя, ведь в предпринимательство стоит идти, если ты готов рисковать и брать ответственность за себя и за других. Если нет, пробуй себя в работе по найму — талантливый и трудолюбивый сотрудник построит отличную карьеру и в найме.

Конечно, наличие корпоративного опыта — это большой плюс для предпринимателя. Он узнает, как устроены и администрируются крупные компании, что может помочь при создании своего бизнеса. Тем не менее, если бы я начинал все сначала, то не стал бы что-то менять и снова сконцентрировался на своем деле.

Студентам я рекомендую верить в себя и то, что делаете, и игнорировать мнение авторитетов. Вы и без них поймете, к чему лежит душа, — бизнесу или построению карьеры.

8. Вы всегда можете кардинально поменять свой путь

Андрей Мякин, сооснователь и операционный директор компании «ТНОМЕР» Если чувствуете, что можете начать бизнес — начинайте. Но важна соразмерность: ты как личность, твой опыт и знания должны быть соразмерны бизнесу. Сразу в большую воду зайти сложно, но ее можно пощупать, открыв микробизнес. Развивать свое дело можно параллельно с наемной работой, получая при этом полезный опыт и расширяя круг знакомств. В студенчестве я пробовал себя в небольших проектах. После универа запустил франшизу молодежной одежды в 5 регионах. В другое время консультировал клиентов по созданию собственных региональных сетей. Но все это — фоном, основное время я посвящал карьере. Именно корпоративный опыт определил и сформировал основную часть моего бэкграунда, который стал фундаментом для крупного бизнеса. Опыт — это объем информации, пропущенный через призму твоего восприятия. А корпоративный опыт — это максимальная концентрация информационных потоков и бизнес-процессов.

Независимо от сферы и масштаба бизнеса, самое фундаментальное — это умение планировать. Руководитель должен понимать, когда и какие задачи решать самому, а что делегировать команде. Нужно уметь грейдировать задачи, обозначить приоритетные, включить их в общую цепочку, выделить достаточный ресурс, определить ожидаемый результат.

Второй скилл, который я получил на своем корпоративном пути, — это умение анализировать огромное количество процессов сразу. И третий важный момент — это круг общения. После университета ты приобретаешь знакомых в одной-двух сферах. Я объехал страну от Южного Сахалина до Калининграда, у меня появились знакомые из разных сфер: СМИ, PR, финансы, юридическая сфера, GR. И это крайне полезно для собственного бизнеса. Именно корпоративная история сформировала круг моих друзей и знакомых, в частности бизнес-партнеров. Я бы дал совет тем, кто еще только поступил в вуз. С первого курса максимально впитывайте знания, знакомства, опыт. Потому что университет — это 5 замечательных для развития лет, когда у вас нет детей, нет собственности и большой ответственности. Там, в будущем, больше не будет возможности приостановить движение на несколько лет. Пользуйтесь этим сейчас максимально. Общайтесь с успешными и интересными людьми, стройте с ними паритетные отношения. Старайтесь понять, что любите делать. Помните, что выбранная профессия не определяет вас на всю жизнь. Вы всегда можете кардинально поменять свой путь — не бойтесь этого.

9. Поработайте по найму, чтобы понять все процессы

Людям, у которых есть бизнес-жилка, стоит пытаться начать свое дело как можно раньше. Особенно если уже к моменту окончания университета есть классная идея, которая не отпускает, и понимание, как ее реализовать. Нужно пробовать и получать опыт. Но в бизнесе много нюансов, поэтому я бы предложил следующую стратегию. Один мой знакомый очень хотел открыть свое кафе. И у него даже была интересная концепция. Но прежде, чем начать собственное дело, он пошел работать наемным администратором в ресторан. В течение полугода мой знакомый узнал о ресторанном бизнесе очень много такого, чему никогда не научат в университете. Потом ему предложили должность управляющего, но мотивация открыть свое дело была очень сильной, и он отказался. Сейчас этот человек лихо управляет собственным кафе и собирается открывать второе.

Я думаю, что это и есть правильная стратегия — определиться с интересующим сегментом бизнеса, поработать по найму, чтобы узнать все процессы, параллельно оттачивая свою уникальную идею и нарабатывая связи, и уже потом уходить в свой бизнес.

Главное при этом — не поддаться на уговоры работодателя и не остаться на позиции наемного работника, а то есть шансы зависнуть. Но все это верно только для людей с бизнес-жилкой. У карьеристов свой путь. И о «плане Б» — на что жить и чем заниматься, если бизнес не получится, тоже лучше подумать заранее.

10. Запускайте свой бизнес прямо сейчас

Самое лучшее время для того, чтобы начать бизнес — сегодня. Не стоит ждать завершения университета, 5 лет карьеры в корпорации. Есть много примеров, когда предприниматели запускали успешный бизнес без образования. При этом стабильная работа может стать серьезным барьером для запуска бизнеса — приходится рисковать своими деньгами, перестают приходить 2 раза в месяц смски с зарплатой — а хочется стабильности. Но если вы идете работать — выбирайте компанию, которая станет для вас крутой школой. Например, у нас каждый сотрудник проходит как предприниматель «путь героя», прокачивает навыки, которые в разы увеличивают его капитализацию на рынке или помогают запустить свой бизнес. Мы вообще при запуске банка хотели, чтобы сотрудник уходил из него с одной целью — запустить свой бизнес.

11. Без опыта невозможно построить успешный бизнес

Алексей Антонов , сооснователь SONM Для начала карьеры лучше всего подходит наем. Большинство инициатив собственного бизнеса после вуза, к сожалению, обречены на провал по объективным причинам. Невозможно без опыта построить успешный бизнес в любой сфере, будь ты хоть сколько угодно талантлив. Случаи успеха стартапов, созданных основателями сразу после окончания вуза, это исключения, их 1-2%. Притом что стартап в принципе не очень перспективная затея, если вы ищете что-то надежное. Лучше начинать бизнес, уже развив собственную экспертизу. С другой стороны, слишком долго проработав в корпорации, вы рискуете потерять и задор, и запал, и до своего бизнеса так никогда и не доберетесь. Поэтому, как и при ответах на все подобные важные вопросы, однозначного решения тут не будет. Если все остальные карты сложились, вы целеустремленный, заинтересованный в развитии человек, умеете управлять людьми, вести за собой, имеете свой капитал — то, заработав экспертизу в какой-либо отрасли, можно попробовать начать что-то делать. Но не стоит бросаться просто так в бой, даже имея поддержку родителей или родственников, ни разу нигде не работав. Это будет просто более дорогое обучение, вместо работы по найму, где, по крайней мере, платят. В целом работа по найму помогает развить в себе многие другие качества, помимо экспертизы в конкретной области. Многие начинающие стартаперы ни под чьим руководством не работали, поэтому и сами управлять не умеют и не любят. Работа по найму позволяет разобраться, как управлять финансами, куда и откуда ходят цифры в бизнесе, неизбежно учит работать с документами, ну и просто узнавать — как заведено.

Лично я из того, чему научился во время работы по найму, использую в бизнесе практически все. Не представляю, что находится в голове у студента вуза после выпуска, потому что за 10 лет после окончания университета уже забываешь, о чем ты думал. Как можно в 20 лет начинать свой бизнес, какой он будет?

Есть такая популярная фраза, что за каждым Марком Цукербергом в футболочке, сидит восемь дяденек в пиджаках, и им всем за сорок, за пятьдесят лет. Примерно так оно и происходит на практике. Практически все, чему я научился в бизнесе, было либо через какой-то опыт, либо пришло в разных ситуациях. Например, мне очень помогло долгое увлечение игрой в покер, и применение изученного на практике в рамках бизнеса. Например, понимание, что такое risk/reward, матожидание от какого-то действия, как работает Теория Игр (GTO), что такое дисперсия, и так далее. Поэтому начинать работать нужно как можно раньше. Увлекитесь чем-то, связанным с деньгами, станьте фанатом какого-то определенного дела, направления. Разберитесь в нем, станьте в нем экспертом, и неизбежно это начнет приносить деньги. Необязательно делать это своим основным занятием, но неплохо. Если вы хотите заработать деньги, лучше посмотреть правде глаза и заниматься прибыльными занятиями. По крайней мере, я всю жизнь искал то, что станет наиболее прибыльным для меня в плане денег, а уже потом это становилось моим любимым делом, а не наоборот.

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