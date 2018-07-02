Алена Водонаева рассказала, почему не разрешает семилетнему сыну пользоваться интернетом

У мальчика нет айфона, и он не проводит время за гаджетами.

В честь своего дня рождения Алена Водонаева дала «Летидору» интервью, в котором рассказала о том, какая она мама, и на что делает упор в воспитании, чтобы вырастить сына настоящим мужчиной и джентльменом.

Как призналась известная телеведущая, она строгая мама, а поэтому у 7-летнего Богдана не получается манипулировать ею:

У меня есть три состояния мамы: мама-друг, мама-мама, мама-босс. Богдан очень не любит маму-босса, так как она появляется тогда, когда надо поругать или наказать.

Однако, до «поругать и наказать» доходит очень редко, потому что мальчик очень хорошо учится и обладает прекрасными манерами.

Instagram@alenavodonaeva

Богдан же растет мужчиной. У него хорошее чувство юмора, быстрая реакция, он интересный собеседник, дерзкий, эрудированный и обаятельный парень. Он запросто поддержит беседу об истории Великой Отечественный войны и поразит знаниями об оружии.

Знания эти Богдан получает отнюдь не из интернета. Водонаева прямо заявляет, что ее сын еще мал для сети:

В интернете ему пока нечего делать. Есть книги, есть множество интересных игр в реальной жизни. Мой сын не играет в приставку, не сидит в гаджетах, у него нет айфона. У него кнопочный телефон для звонков внутри семьи. А если Богдана интересует какая-то информация, мы находим ее либо в книге, либо в ноутбуке в присутствии кого-то из взрослых.

О том, как у Богдана складываются отношения с новым мужем Алены Водонаевой, каковы шансы выйти замуж у женщины с детьми, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ.

Фото: архивы пресс-служб

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