Ещё
На реке Мга житель Петербурга утонул, запутавшись в сетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

На реке Мга житель Петербурга утонул, запутавшись в сетях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Происшествие случилось примерно в семь часов утра, в субботу, 30 июня, в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщает следствие, 47-летний житель Северной столицы и его знакомые устроили пикник. Затем мужчина захотел переплыть Мгу на лодке. Добравшись до противоположного берега, мужчина исчез. Однако лодку можно было увидеть около берега.
Об этом говорит и свидетельница инцидента и знакомая погибшего. Мужчина решил переплыть реку на лодке. Но спустя некоторое время он так и не вернулся.
Также сообщается, что компания, устроившая пикник, выпивала алкогольные напитки. А потом петербуржец отправился исследовать противоположный берег.
На данный момент правоохранительными органами обнаружен труп исчезнувшего мужчины. Для того, чтобы найти тело мужчины, привлекли силы спасателей. Оно находилось около плавучего средства в километре от населенного пункта Павлово.
Сейчас Следственный комитет Ленинградской области по Кировскому району рассматривает все обстоятельства случившегося. Пока следствие предполагает, что рыболовные сети явились причиной смерти жителя Петербурга. По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, запутался в снастях и утонул.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ сообщили о свадьбе экс-возлюбленной Джонни Деппа В Мурманске колледж «перепрофилировался» на эскорт-услуги Трагически известный Псебай 9 сентября получит нового главу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой38
Исчезающие бикини: мода для храбрых68
Диана: неидеальная принцесса31
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение