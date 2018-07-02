На реке Мга житель Петербурга утонул, запутавшись в сетях

Происшествие случилось примерно в семь часов утра, в субботу, 30 июня, в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщает следствие, 47-летний житель Северной столицы и его знакомые устроили пикник. Затем мужчина захотел переплыть Мгу на лодке. Добравшись до противоположного берега, мужчина исчез. Однако лодку можно было увидеть около берега.

Об этом говорит и свидетельница инцидента и знакомая погибшего. Мужчина решил переплыть реку на лодке. Но спустя некоторое время он так и не вернулся.

Также сообщается, что компания, устроившая пикник, выпивала алкогольные напитки. А потом петербуржец отправился исследовать противоположный берег.

На данный момент правоохранительными органами обнаружен труп исчезнувшего мужчины. Для того, чтобы найти тело мужчины, привлекли силы спасателей. Оно находилось около плавучего средства в километре от населенного пункта Павлово.

Сейчас Следственный комитет Ленинградской области по Кировскому району рассматривает все обстоятельства случившегося. Пока следствие предполагает, что рыболовные сети явились причиной смерти жителя Петербурга. По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, запутался в снастях и утонул.

Фото: pixabay.com.