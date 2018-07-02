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За маршрут по Московской мэрия Екатеринбурга готова заплатить 18 миллионов
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За маршрут по Московской мэрия Екатеринбурга готова заплатить 18 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге стартовал конкурс по выбору перевозчика, который будет возить горожан от железнодорожного вокзала до ритейл-парка «Солнечный» и обратно по улице Московской.
Согласно аукционной документации на портале госзакупок цена контракта составит не более 18,3 миллиона рублей до конца 2020 года. За эти деньги перевозчик должен будет предоставить 19 машин, которые будут курсировать по маршруту с 6.00 со средним интервалом 10-15 минут.
Средства будут выделены из бюджета уральской столицы, передает "Уралинформбюро".
Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 июля, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться не позднее 25 июля.
Стоит отметить, что о запуске нового маршрута стало известно в ноябре 2017 года. Конкурс по выбору перевозчика планировалось провести в начале года.
Ранее в уральской столице выбрали перевозчика на четыре автобусных маршрута: №06 (СТЦ МЕГА — ДМБ №9), №09 (Заречный — Промышленный), №045 (Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология), №63 (СТЦ МЕГА — Лесное). При стартовой цене аукциона в 23,3 миллиона рублей победитель согласился взяться за организацию перевозок всего за 1 рубль.
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