Карина Новгородская: «Мы сдружились с лучшей подругой, влюбившись в одного парня».

Часто бывает, что подруги, влюбившись в одного парня, ссорятся или и вовсе раздруживаются. А у нас с Аней было с точностью до наоборот. Дружба с этого началась и длится уже пять лет (тфу-тфу).

Дело было так. На первом курсе университета мы учились в одной группе. Первые пару месяцев учебы я вела себя крайне нелюдимо, ни с кем не контактировала. В том числе и с ней. И вот как-то случайно встретились на поэтическом вечере. В общем-то «О привет!» все и ограничилось.

А потом на сцену вышел Он: высокий, красивый, харизматичный, артистичный и чертовски талантливый. Я будучи падкой на талант (а стихи у него были действительно изумительные, в этом я и после не разубедилась) втюрилась в него с первого взгляда, а потом и с первого слова. А его выступление — настоящая феерия, ураган, безумие. Глаз с него не сводила ни на секунду, хотела подойти после выступления, но побоялась. И заметила, что после он поздоровался с моей одногруппницей. Значит, она его знает — быстро смекнула я. Этим же вечером обратилась к Ане с «конфиденциальным делом»: начала расспрашивать что да как. Она довольно сухо сообщила, что «кажется, у него есть девушка». Не знаю, что на меня тогда нашло, что за приступ откровенности с незнакомым человеком, но я все ей выложила, как на духу: влюбилась, мол, в этого парня, голову теряю. Почему-то не возникло ощущение абсолютного доверия. Так мы начали общаться сначала виртуально, а потом и в реале.

Еще полгода она выслушивала мое нытье относительно моего возлюбленного, успокаивала, вытирала слезы. А потом меня отпустило: с тем парнем мы так и не пообщались, через месяц он переехал в другой город. Единственное, что я сделала — это анонимно присылала ему стихи (да-да, вдохновил так вдохновил, меня тоже понесло в это русло). А Аня очень скоро стала очень близким человеком и лучшим другом. И вот что забавно: только года через два она призналась, что тоже тогда была влюблена в него. Надо же! Ни разу словом не обмолвилась, виду не подала, хотя я в свою очередь где-то глубоко на уровне интуиции подозревала нечто подобное. Кстати, призналась она мне и в другом: до того, как мы начали общаться, она меня на дух не переносила, я ей представлялась стервой, зазнайкой и выпендрежницей. Сейчас мы частенько вспоминаем эту историю, смеемся и понимаем, что порой неразделенная любовь не так уж и плохо, ведь благодаря ей можно обрести гораздо больше.