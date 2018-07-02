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Спонсор Brexit попал под уголовное расследование из-за связей с Россией
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Спонсор Brexit попал под уголовное расследование из-за связей с Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Национальное криминальное агентство Великобритании расследует предполагемые связи мультимиллионера Аарона Бэнкса с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The Independent. Отмечается, что в распоряжение криминального агентства поступили электронные письма, указывающие на ранее неразглашенные встречи Бэнкса, сооснователя кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, с российским послом в Лондоне.
Согласно данным из электронных писем, Бэнксу было предложено три бизнес-сделки в преддверии референдума по выходу Соединенного Королевства из ЕС — процесса, получившего название Brexit. Как отмечает The Independent, новая информация о связях Бэнкса, крупнейшего спонсора Brexit, с Россией может вызвать более тщательное изучение вероятности того, что российская сторона могла повлиять на исход референдума.
Напомним, референдум о членстве Великобритании в составе Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовали 52 процента, за то, чтобы остаться в Евросоюзе — 48 процентов.
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