Загадка Роберта Линкольна: он стал свидетелем убийства 3-х президентов США

Сын 16-ого американского президента Авраама Линкольна Роберт стал самым настоящим предвестником смерти для руководителей страны. Он был свидетелем убийства собственного отца, а после Джеймса Гарфилда. Затем Линкольн-младший на время ушел из политики, но, как только он вернулся, на его глазах был застрелен Уильям Мак-Кинли.

1 — Линкольн

Как известно, 16-ый президент Штатов Авраам Линкольн умер 15 апреля 1865 года. Смерть Линкольна стала следствием огнестрельного ранения в голову, которое за день до этого нанес ему некто Джон Уилкс Бут . Трагедия произошла в городе Вашингтон в театре Форда . На сцене шел комедийный спектакль «Мой американский кузен».

Буту удалось пробраться в ложу, которую занимал президент. Дождавшись очередного забавного момента и смеха в зале, который должен был, по мнению убийцы, приглушить звук выстрела, актер сделал свое дело и удалился. В ложе рядом с Линкольном сидел его сын — 21-летний Роберт Тодд Линкольн.

Примечательно, что буквально за несколько недель до убийства брат Джона Бута Эдвин спас Роберта от неминуемой гибели на вокзале в Нью-Джерси. Линкольн-младший под натиском толпы упал с железнодорожной платформы, а Эдвин вытащил оттуда несчастного за ворот пальто.

2 — Гарфилд

Через несколько недель, оправившись от потери отца, сам Роберт и его мать Мэри Энн Тодд Линкольн перебрались в город Чикаго. Там сын убитого президента впоследствии обзавелся супругой и тремя детьми.

Но Роберта интересовало не только семейное счастье, но и политика. Он намерен был построить свою собственную карьеру в этой сфере. И у него это получилось. Он заново обзавелся нужными знакомствами в высших кругах власти. А однажды его даже пригласил на променад новоиспеченный президент Джеймс Гарфилд. Прогулка была запланирована в Нью-Джерси. 2 июля на железнодорожной станции в Вашингтоне в Гарфилда выстрелил американский проповедник Шарль Гито. И снова рядом с президентом находился Роберт Линкольн.

3 — Мак-Кинли

Видимо, Линкольна-младшего весьма напугал тот факт, что при нем были совершены 2 покушения на президентов, закончившиеся их смертью. Роберт решил покинуть политику. И он это сделал. Перерыв длился 20 лет. Что заставило Линкольна вернуться, теперь нам уже не узнать. Но поговаривают, будто его позвал назад 25-ый президент Уильям Мак-Кинли и, как оказалось, на свою беду.

В сентябре 1901 года в Буффало шла всемирная Панамериканская выставка. Когда президент стал произносить речь, в него выстрелил анархист Леон Чолгош. Убийцу Уильяма Мак-Кинли тут же скрутили. А в зале вместе со всеми снова стоял Роберт Линкольн.

Говорят, 1 раз — это совпадение, 2 раза — случайность, а 3 раза — закономерность. Видимо, так же рассудил и Линкольн-младший. После кончины Мак-Кинли он больше не появлялся в обществе президентов Америки, объясняя это тем, что «его присутствие угрожает исполнению ими своих обязанностей».