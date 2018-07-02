Лазарев, Алсу и другие звезды показали, как радовались с детьми победе сборной России по футболу

Юные болельщики не меньше взрослых радовались забитым мячам.

Так известный певец Сергей Лазарев с сыном Никитой держали кулачки за наших футболистов, смотря трансляцию матча Россия—Испания в ресторане «Forest Новая Рига». Они очень надеялись на победу, и сборная их не подвела. Сергей Лазарев словно знал, какой матч нужно показать сыну. Возможно, после такой красивой победы сборной России Никита тоже захочет стать футболистом.

А известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова с сыном Ванечкой приехала болеть за сборную России на стадион «Лужники» в Москве. Малыш был очень доволен, что увидит футболистов вживую. Мальчик желал сборной России только победы.

Вперёд Россия 🇷🇺

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

1 Июл 2018 в 4:50 PDT Правда, после матча Ванечка заметно вымотался. Ещё бы, борьба за выход в 1/4 финала шла более двух часов. А сколько эмоций? Силы даже у взрослых были на исходе.

Ребята, Спасибо за этот праздник💪🏻 Что творилось на стадионе, невозможно описать словами 🤭

— поблагодарила Мария сборную России по футболу.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

1 Июл 2018 в 11:38 PDT Подписчики актрисы, правда, заволновались, что ребёнок слишком устал, и лучше было его оставить дома. Однако Мария поспешила их успокоить: «Чувствую, что кто-то напишет, что ещё и гимн ребёнка заставили выучить… Нет, друзья, @ivanbromaks гимн знает с двух лет! И, кстати, сходить на матч это тоже его осознанное желание! Да, устал, конечно, но сказал, что очень рад!» — написала Мария в своём Instagram.

А я хочу вас познакомить с самым главным талисманом нашей сборной — Ивашка! Его волшебная удача всегда работает‼️ Болел тогда, когда уже ни у кого не было сил! Если что, свидетели @liasanutiasheva @pavelvolyaofficial Верил в нашу команду, верил в чудо и оно произошло! Спасибо Ляйсан и Паша, у нас была самая переживательная и дружная компания 💪🏻Открою уж все секреты, когда победа была ещё только мечтой и такой знаете далёкой, мы все трое дали обещания 🤫 Мы с Лясей голодаем, а Паша кушает за двоих 😅 Так что мы свой вклад внесли😂 P. S. Чувствую, что кто-то напишет, что ещё и гимн ребёнка заставили выучить… Нет, друзИя, @ivanbromaks гимн знает с двух лет! И, кстати, сходить на матч это тоже его осознанное желание! Да, устал, конечно, но сказал, что очень рад! С победой, наша огромная и любимая страна Россия! 🇷🇺

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

1 Июл 2018 в 2:02 PDT Певица Алсу со своими детьми переживала за исход матча дома. Эмоции девочек вышли за словесные границы. Микелла и Сафина просто взлетели от радости.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)

1 Июл 2018 в 10:32 PDT Так выглядит победа😅⚽️⚽️

— подписала снимок Алсу.

Тем временем певица Жасмин, кажется, поняла, кем хочет стать её дочь Маргарита.

Уважаемые телеканалы, никто не ищет спортивного комментатора? 😂 У меня тут подрос один

— спросила у своей аудитории Жасмин.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

1 Июл 2018 в 9:04 PDT Кажется, день победы нашей сборной над футболистами из Испании никого не оставил равнодушным. Юные болельщики уже готовятся смотреть новый матч. А пройдет он в Сочи 7 июля, где россияне встретятся с хорватами.

Фото: Instagram@lazarevsergey, @alsou_a