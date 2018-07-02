Почему иконы обязательно должны висеть, а не стоять на поверхности

Некоторые думают, что это условие обязательно, однако это не совсем так. В православных храмах продаются разные иконы — одни из них вешают на стену, другие (с подставкой) предназначены для установки на полку. Какой именно иконостас будет в доме, решают сами хозяева. Одни вешают иконы на стены, другие — обустраивают специальные полки и ставят иконы на них, украшая вышитыми салфетками и рушниками.

Бывает и так, что в одном домашнем иконостасе совмещают и то и другое, например на полке уже нет места для новых икон, и тогда хозяева вешают их на стену.

Иеромонах Викторин (Асеев) из Святотроицкого Макариево-Уженского монастыря, отвечая на вопросы верующих, совершенно точно указывает: «Иконы нужно вешать на стену либо ставить на полку или на стол».

Их чаще вешают, чем ставят

Действительно, чаще иконы вешают на стены, а не ставят на полочку. Это связано с несколькими причинами — во-первых, поставленная икона может упасть. Если полка сделана низко, то икону можно нечаянно уронить на пол, а иконы, особенно написанные иконописцами — вещь не только святая, но дорогая и достаточно хрупкая — можно разбить стекло, расколоть раму, повредить сам образ.

До полки могут дотянуться малые дети или на нее могут забраться домашние животные, — и те, и другие способны столкнуть икону вниз.

Сбросить икону на пол с полки может и во время землетрясения. Может случиться и так, что одна икона, падая, увлечет за собой весь иконостас — иконы, частички мощей и другие освещенные предметы, которые верующие люди хранят возле икон.

Иконам, повешенным высоко на стене, все это не грозит.

Иногда их некуда ставить

Вторая причина того, что иконы чаще вешают, чем ставят, заключается в том, что среди ранних христиан были не только люди с достатком, но и те, кто был настолько беден, что не имел мебели и вещей, кроме постели и посуды, а значит, в таком доме святой образ было логичнее повесить на стену, ведь искренне верующий человек не мог позволить, чтобы святые образа стояли на полу.

То же самое можно сказать и о монашествующих, которые часто отрекаются от комфорта и обходятся минимумом вещей, а то и вовсе — живут в пещерах, где есть только стены и пол. Например, в пещере жил святой Еллий, который в IV веке удалился в египетскую пустыню, укрепляя веру молитвой и постом. В пустыне подвизался преподобный Павел Фивейский , в пещерах жили Святой Власий и святой Неофит. Разумеется, в подобном жилище логичнее и проще прикреплять икону на стену, а полку часто просто не из чего сделать.

Икону проще скрыть от врага

Третья причина, по которой иконы вешали и до сих пор вешают на стены — так их проще скрыть от нескромных или даже враждебных глаз, быстро задернув над ними штору или прикрыв дверцей. Например, в советские времена некоторые верующие были вынуждены обустраивать вокруг иконостасов подобие шкафчиков, дверцы которых могли быстро скрыть иконы от глаз воинствующих атеистов.

До сих пор некоторые рабочие на опасных производствах, чтобы не вносить в коллектив раздор на почве веры, вешают иконы Спаса, Богородицы или святых внутри своего шкафчика с одеждой — прикрепленную таким образом икону враждебно настроенный человек не может сбросить на пол и осквернить.

Хотите — можете поставить

Опытные священники считают, что не так важно, где именно будет висеть икона, главное — как к ней будут относиться. Обычно иконы вешают над дверью (чаще над дверным проемом вешают крест) и размещают в Красном — восточном углу комнаты. Но нет большого греха расположить иконостас в доме там, где хозяевам удобнее молиться. Обычно икону спаса и «мужские иконы» располагают справа от молящегося, а Богородицу и «женские» иконы — слева. Если иконостас многоярусный, то за образец берут иконостас в храме. В нижнем ряду располагают образа святых, выше — пророков, еще выше размещают иконы Великих праздников, а над ними — образа Спаса и Богородицы. При этом икону Богородицы никогда не размещают выше иконы Христа, но допустимо разместить её чуть ниже.

Существуют и ограничения, связанные с размещением икон в доме — их нельзя вешать в ванной и в туалете; на стене, где висят иконы, не размещают картины, плакаты, портреты или фотографии родственников. Не вешают иконы в разные странные места, вроде оконных рам, зеркал или в ногах кровати — лучше повесить их в изголовье. Ну а если вам удобно не вешать икона на стену, а ставить их на полку — можете смело ставить. Никакого греха в этом нет.