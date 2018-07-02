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В Салехарде 500 квартир отключили от света и воды
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В Салехарде 500 квартир отключили от света и воды 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Свыше 200 миллионов рублей задолжали ресурсникам управляющие компании Салехарда. По сравнению с прошлым месяцем долг снизился более чем на миллион. Такие сведения были озвучены на заседании Антикризисного штаба в администрации города.
Лидеры по долгам — управляющие компании «Альянс групп», «Ремстрой», «Стройжилсервис», «Пушинка» и «Олимп». Последние две УК с 1 июля прекращают деятельность.
Стабилизировался рост долгов и по общедомовым нуждам. По словам заместителя генерального директора по коммерческим вопросам «Салехардэнерго» Евгения Майлатова, те претензии, которые были у управляющих организаций к «Салехардэнерго» урегулированы, сейчас платежи поступают равномерно, а долг остался с 1 января, но по нему также работа ведется.
Добавим, продолжается работа по взысканию долгов с населения. На сегодняшний день, приостановлена подача ресурсов 502 абонентам. Общая задолженность салехардцев перед ресурсниками — около 100 миллионов рублей.
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