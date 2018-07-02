Порядка 5,5 тыс. школьников ежегодно обращаются в Центр занятости молодежи Москвы

Столичный центр занятости молодежи ежегодно помогает в трудоустройстве порядка 5,5 тысяч школьников, сообщил заместитель главы столичного департамента труда и соцзащиты населения Андрей Бесштанько

«В Центр занятости молодежи ежегодно обращается около 5,5 тысяч школьников. Некоторые приходят сами, другие — с родителями и бабушками. Мы им находим временную работу, так как, по российскому законодательству, несовершеннолетние могут трудиться только в свободное от учебы время», — сказал Бесштанько в интервью, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

По его словам, рабочий день школьников ограничен четырьмя часами в дни каникул и 2,5 часа в учебный период. Им предлагаются вакансии, не связанные с тяжелым физическим трудом, а также городским общепитом и материальной ответственностью, например, помощник секретаря, курьерская служба, работа озеленителя городских территорий, промоутера, стюарда-контролера на массовых городских мероприятиях.

«Стараемся подобрать рабочее место недалеко от дома, чтобы ребенку было удобно до него добираться. В процессе трудоустройства школьников мы сотрудничаем с префектурами города, с ГБУ «Жилищник», ГБУ «Мосавтодор» и другими муниципальными предприятиями. Активно привлекаем и предпринимательское сообщество, мотивируя организации тем, что компенсируем им часть зарплаты школьнику из бюджета города», — сказал Бесштанько.

Он добавил, что за полный месяц выработки департамент доплачивает школьнику 14,9 тысячи рублей.

«Ведь приучать подростка к труду — важный воспитательный аспект. Кроме того, временное трудоустройство зачастую помогает детям определиться с будущей профессией. Работа учит школьника общаться с людьми, выходить из конфликтных ситуаций», — сказал Бесштанько.

Обратиться в Центр занятости молодежи могут жители Москвы в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие в городе постоянную или временную регистрацию по месту жительства.