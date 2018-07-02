Огромный питон напал на индонезийского охранника и был жестоко наказан

Бравый охранник плантации Роберт Набабан возвращался домой с опостылевшей работы, как вдруг дорогу ему перегородили два человека. Далеко не в лучшем настроении Роберт остановил мопед и выяснил, что посреди дороги лежит огромный питон.

Охранник не стал церемониться — дома ждал телевизор и любимый сериал — взял питона и попробовал сдвинуть его с дороги.

Но что-то пошло не так. Питон вцепился в руку Роберта, началась схватка не на жизнь, а на смерть. Совершенно неясно, как именно обычный индонезийский охранник сумел справиться с монстром. Но теперь все семь метров питона висят в родной деревне Роберта на веревке.

Мужчина же отделался рваными ранами левой руки. Сейчас Роберт лежит в больнице, его жизни ничего не угрожает, хотя все это выглядит действительно странно.

Дело в том, что охранник повстречал сетчатого питона, признанного самой длинной и самой опасной змеей во всей Азии.