Ещё
Огромный питон напал на индонезийского охранника и был жестоко наказан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромный питон напал на индонезийского охранника и был жестоко наказан 

Don't Panic 49 минут назад
Фото: Don't Panic
Бравый охранник плантации Роберт Набабан возвращался домой с опостылевшей работы, как вдруг дорогу ему перегородили два человека. Далеко не в лучшем настроении Роберт остановил мопед и выяснил, что посреди дороги лежит огромный питон.
Охранник не стал церемониться — дома ждал телевизор и любимый сериал — взял питона и попробовал сдвинуть его с дороги.
Но что-то пошло не так. Питон вцепился в руку Роберта, началась схватка не на жизнь, а на смерть. Совершенно неясно, как именно обычный индонезийский охранник сумел справиться с монстром. Но теперь все семь метров питона висят в родной деревне Роберта на веревке.
Мужчина же отделался рваными ранами левой руки. Сейчас Роберт лежит в больнице, его жизни ничего не угрожает, хотя все это выглядит действительно странно.
Дело в том, что охранник повстречал сетчатого питона, признанного самой длинной и самой опасной змеей во всей Азии.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой38
Исчезающие бикини: мода для храбрых68
Диана: неидеальная принцесса31
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение