6 книг не про дизайн, которые должен прочитать каждый UX-дизайнер

Виргиния Хеффернан, «Магия и потеря: интернет — это искусство»

О чем Книга рассказывает о том, как технологии влияют на «магию» в нашей жизни или чувство волшебства в мире. Некоторый, когда-то важный опыт в жизни человека, устаревает и заменяется технологиями. Но не теряем ли мы что-то в процессе совершенствования, задается вопросом автор.

В книге есть главы, посвященные дизайну, текстам, изображениям, видео и музыке. В них Хеффернан пытается найти художественную ценность в работах, которые может создать только цифровой мир.

Почему стоит прочитать

Величайшие умы думают о своем ремесле шире — они размышляют о его философии и важности, а еще пытаются сравнить его с другими объектами и явлениями мира. И это неплохо удается Хеффернан: например, она сравнивает интернет с внутренними авиарейсами, а App Store с однообразным, серым районом. Последняя метафора заставляет задуматься, а не пора бы нам вернуть району его изобилие — ведь там действительно не хватает прогрессивных веб-приложений и нативных программ.

О чем Эверетт Роджерс в своей книге «Диффузия инноваций» впервые представил понятие кривой принятия технологий. По его словам, любая новая технология или идея принимается разными группами людей в определенном порядке. Небольшое количество сразу хватается за идею только потому, что она новая. Большинство людей сначала ждет результатов и отзывов, а некоторые вообще ни за что не променяют привычные методы на нечто новое.

Джеффри Мур дополнил понятие Роджерса о кривой принятия. Он ввел концепцию пропасти, отделив тех, кто сразу же использует новую технологию, от большинства людей, которые предпочитают подождать. В своей книге он рассказывает о том, как можно преодолеть эту пропасть.

Почему стоит прочитать

Изначально книга рассчитана на предпринимателей и маркетологов, но любой уважающий себя UX-дизайнер понимает, насколько важна роль бизнеса в дизайне. Вам нужно знать, на какой стадии принятия находятся ваши пользователи (и/или клиенты) и создавать дизайн именно для них.

Стивен Фью, «Покажи мне цифры»

О чем Визуализация данных — это настоящая черная магия. Почему кто-то может легко передать самую сложную информацию на одном изображении, но большинство графиков выглядит как ненужная, хаотическая бессмыслица?

Оказывается, чтобы разбираться в создании графических материалов, нужно понимать основы. Одной из них является тот факт, что люди слабо воспринимают области, из-за чего круговые диаграммы зачастую плохо передают информацию. В книге полно удивительных, но простых уроков, с помощью которых можно научиться создавать понятные графики.

Почему стоит прочитать

Возможно, кому-то эта книга покажется скучной. Но нельзя стать экспертом, просто глядя на профессионалов. Нужно учиться.

С одной стороны, интерфейсы становятся все более автоматизированными и интуитивно-понятными, а с другой — люди захлебываются в растущем потоке информации. Если им не помочь, то они в нем утонут. Тут пригодится четкая визуализация данных, и будущее UX — за теми, кто в ней разбирается.

Том Стэндейдж, «Викторианский интернет»

О чем Телеграф можно назвать интернетом эпохи стимпанка. Люди заводили по нему целые романы, пользовались шифрами, проворачивали махинации и занимались торговлей. Телеграфная связь XIX века заложила основы телефонии, которая в свою очередь легла в основу интернета. Культурная и технологическая связь между азбукой Морзе и NodeJS на самом деле сильнее, чем можно предположить.

Почему стоит прочитать

«Викторианский интернет» позволяет взглянуть на вещи иначе, а это очень важно. Многие современные идеи, которые мы сейчас пробуем, использовались еще 150 лет назад. Это объясняет, почему проваливаются попытки исправить то, что и так давно хорошо работает.

Некоторые принципы дизайна и человеческого поведения существуют вне времени — они объясняют, почему мы до сих пор читаем бумажные книги в эпоху, когда все можно скачать с интернета, нажимаем на реальные кнопки, а не на пиксельные, и так далее. Эта книга заставит вас обратить внимание на действительно вечные вещи.

Стивен Пинкер , «Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу»

О чем Стивен Пинкер — выдающийся лингвист и психолог. В своей книге он рассказывает о внутреннем языке, на котором говорит мозг всех людей, и о том, как он переводится в разговорную форму.

Язык может многое рассказать о человеке. «Субстанция мышления» описывает множество аспектов человеческого состояния, проявляющихся в языке. Вы никогда не задумывались, почему считается вежливо не выражать свои мысли прямо? Пинкер расскажет вам об этом и многом другом.

Почему стоит прочитать

UX почти всегда содержит в себе значительный вербальный компонент. Так или иначе, вы будете общаться со своими пользователями через интерфейс, так что вам нужно понимать, как говорят люди. Кроме того, понимание языка поможет вам лучше обучить ИИ.

Робин Вильямс, «Дизайн для недизайнеров»

О чем Базовые принципы играют огромную роль в визуальном дизайне. Такие очевидные, но важные вещи, как наличие белого места и расположение в пространстве могут превратить провальную работу в удачную. Я извлек из этой книги два важных урока. Первый: «Не будь мямлей». Благодаря ему я начал принимать дерзкие дизайнерские решения для привлечения внимания аудитории. Второй: «Контрастируй, но не конфликтуй». Этот урок научил меня, что большая разница может привлечь внимание, а маленькое различие могут принять за ошибку.

До того как я открыл для себя UX, я подрабатывал графическим дизайнером в колледже. При этом я пользовался только принципами, изложенными в этой книге. По-моему, неплохо для такого слабого художника, как я.

Почему стоит прочитать

Я не согласен с тем, что все UX-дизайнеры обязательно должны заниматься визуальным дизайном. Но почему же тогда я советую вам прочитать посвященную ему книгу? Обратите внимание на слова «для недизайнеров» в названии.

Если вы занимаетесь дизайном интерфейса или пользовательского опыта, вам рано или поздно придется делать какой-то лейаут. Если вы не хотите безнадежно зависеть от своих графических дизайнеров, вам лучше изучить основы.

Кроме того, если вы мечтаете стать менеджером или вице-президентом по продукту, то вам стоит научиться давать продуктивные отзывы по поводу визуального дизайна.

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