Как побороть неуверенность в себе?

Неуверенность в себе появляется, как только ребенок сталкивается с реакциями окружающих на свое поведение. Первые люди, которых он видит, — его родители (бабушки, дедушки, воспитатели, няни или социальные работники). Взрослые могут излишне опекать ребенка или демонстрировать ему тревожность, неприятие, агрессию. Любые реакции, которые не просто корректируют его поведение, но и дают отсылку к тому, что он нелюбим, неуклюж, глуп, рождают сомнение в себе самом. Нужно ли искать причины и винить первый опыт? Наверное, в этом нет смысла. Гораздо важнее отследить неуверенное поведение и попробовать сменить привычный взгляд на себя и окружающий мир с помощью нескольких советов.

Как проявляется неуверенность?

Не путайте уверенность в себе с упрямством и твердолобостью. Если человек «всегда прав» и «знает, как надо» — это больше напоминает глупость. Разумные люди понимают, что могут ошибаться. Они дают себе право на ошибку и ее признание, а также на изменение и улучшение своих личностных особенностей.

Человек сомневающийся и вопрошающий адекватен. Особенно важно сомневаться в чувствах и мнениях других людей: вы никогда не можете знать наверняка другого человека, поскольку не живете в его голове. А это значит, ваше желание узнать больше фактов относительно другой личности, профессии, ситуации — хороший знак и никак не связано с неуверенностью.

Неуверенность в себе, как правило, проявляется в постоянной ориентации на мнение окружающих в тех вопросах, которые касаются лично вас: вашей жизни, быта, чувств, профессии, навыков, занятий. В некоторых случаях обратная связь важна. Но если от нее зависит ваш выбор и ваши эмоции, стоит задуматься.

Ситуации, в которые попадают неуверенные люди

Существует несколько ощущений (чувств, вопросов), которые достаточно часто возникают у неуверенных в себе людей. Они могут приводить к разным последствиям. Важно осознать, что именно не так, и попробовать решить вопрос рационально.

Поиск причины несчастий в других людях

Вы получаете невысокую зарплату, не можете построить долговременные отношения со второй половиной, работать по специальности, жить в комфорте, найти преданных друзей. Такие проблемы можно назвать бытовыми и популярными. Задумайтесь, чем вы объясняете причину этих неудач?

Если вы склонны винить обстоятельства, других людей, божественное начало и спрашивать «за что это мне?» (идеальному во всех отношениях), значит, с вашей самооценкой что-то не так. Умение брать ответственность за все, что происходит в вашей жизни, на себя — база адекватной самооценки. При этом важно не винить себя и не загонять в угол, а дать отчет в том, что только вы можете поменять ситуацию.

Конфликт с родителями? От них можно переехать и для начала минимизировать контроль с их стороны. Случилась болезнь? Найдите все варианты лечения и методы вернуться к привычному ритму. Уволены с работы? Подумайте, почему так произошло? Что вы можете улучшить? Повысить квалификацию? Стать более терпимым к коллегам? Важно во время размышлений оставаться спокойным и по-прежнему любить себя. Вы не идеальны, но вы один такой. И вы можете стать лучше.

Поиск счастья в других людях

На чем базируется ваша жизнь? Обратите внимание на свое расписание, график работы, привычные дела. Важно понимать, что у вас должны быть хорошо развиты все сферы: и личная, и общественная. Если все, чем вы дышите, — вторая половина или собственные дети, следует задуматься. Конечно, львиную долю счастья мы находим в близких людях, мы стараемся сделать их счастливыми и получить положительные эмоции взамен. Но этого мало. Жить только для кого-то не следует. Это зависимая позиция. Вы привязываете других к себе либо привязываетесь к ним сами.

Уверенный человек в меру независим. Он любит и отдает любовь, но кроме этого он дружит, помогает коллегам, занимается социальной работой, интересным хобби, развитием. Выбирать можно все что душе угодно. Представьте, что ваши родственники и любимые люди уехали в длительный отпуск. Вам есть чем заняться? Отлично. Если нет — срочно меняйте ситуацию. Обладая яркой частной и социальной жизнью, вы будете чувствовать себя нужным и интересным человеком.

Неумение сказать «нет»

Если вы говорите кому-либо «да», убедитесь в том, что вы не говорите «нет» самому себе. Если вы привыкли соглашаться на что-либо в ущерб собственным интересам, начните меняться. Достаточно сделать один шаг: если вам предлагают сомнительную авантюру или неинтересное времяпрепровождение, берите паузу. Скажите, что вам нужно подумать, и сообщите о своем решении позже. Во-первых, вы действительно оцените, насколько предложение интересно, а во-вторых, сможете подготовить вежливый, но уверенный ответ. После таких тренировок вам будет проще отказать сразу, причем четко и вместе с тем лояльно. Важное замечание: во время отказа не следует оправдываться. Достаточно сообщить, что вы не можете пойти на мероприятие или у вас просто не возникло такого желания.

Оправдания

Оправдания — постоянные спутники неуверенных в себе людей. Они оправдываются по поводу и без: почему надели это платье, опоздали, поехали в отпуск на Бали, не едят мясо или, напротив, обожают поесть вечером. Сообщая информацию о себе, они всегда повествуют о причинах подобного поведения или выбора.

Как исключить оправдания? Один из вариантов — использовать методику известного психолога и автора книг Михаила Лабковского. Он рекомендует отвечать только на поставленный вопрос. Если у вас спрашивают, почему вы опоздали, отвечайте: «проспал». Вы действительно озвучили причину, но при этом избежали долгих оправданий о том, что прошлый вечер провели в клубе, поздно легли, не сработал будильник. Часто такие оправдания выглядят жалко и выдают неуверенность. Научитесь отвечать вежливо, но исключительно на поставленный вопрос. Со временем вы станете более уверенным в себе человеком.

Строгое отношение к себе

Отлавливайте себя всякий раз, как только вам захочется критиковать себя. Подумайте логически: что дает чувство вины? Оно закрывает выходы и возможности. Говоря себе, что вы ни на что не годитесь, глупы, бездарны и неадекватны, вы выбираете путь ничегонеделания. Ведь вы все равно безнадежны — что с вас взять? Лучше поплакать и принять привычное какао (ром, водку, настой из трав). Но разве это конструктив? Скорее, позиция слабого человека. На себя нужно взглянуть адекватно и приступить к коррекции тех особенностей, которые вы реально можете изменить прямо сейчас. Тогда перед вами, сильным и красивым, откроется множество перспектив.

Поиск подтверждений извне

Насколько для вас важен ответ окружающей среды? Если вы идете по улице и ищете восхищенные взгляды, делаете работу только для того, чтобы вас поощрило руководство, следите за собой только в ситуации, когда желаете понравиться (ему или ей), значит, вы ориентированы на реакцию извне. Особенно это странно, когда речь идет о незнакомых людях, например прохожих. А как же ваша собственная оценка своей работы или внешности? Она разве не важна? Попробуйте сделать что-то, чтобы вас похвалил собственный внутренний голос. Поработайте так, чтобы гордиться собой, займитесь спортом, чтобы легче вставать по утрам и чувствовать тонус, сделайте кому-нибудь приятное анонимно (например, перечислите доступную сумму в благотворительный фонд или подарите приятный сувенир коллеге). Ваше личное уважение себя самого гораздо важнее внешнего шума. Как только оно появится, вы не останетесь незамеченным.