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С голливудским размахом. Как в Воронеже прошли выпускные вечера
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С голливудским размахом. Как в Воронеже прошли выпускные вечера 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Более 5 тыс. воронежских выпускников отправились во взрослую жизнь. В одной из городских школ, например, вручение аттестатов превратили в целую церемонию награждения кинозвёзд. Была фотозона, красная ковровая дорожка, вечерние платья в пол, и свет софитов — выпускной с голливудским размахом.
Этого дня 11-классники ждали долго — экзамены позади, результаты уже известны, осталось только выбрать высшее учебное заведение. Их важное и взрослое жизненное решение во многом станет залогом будущих успехов. Однако в этот момент они наслаждаются настоящим. Хоть и для каждого счастье — что-то своё. — Я очень счастлив. Больше не придётся сюда возвращаться, — признался выпускник школы №9 Алексей Болгов. — Сейчас переполняют просто эмоции. Это всё счастье! И даже немного напряжение, волнение. Выпускной, в первую очередь, я считаю, что для выпускников. Мы должны запомнить это на всю жизнь и получить максимум удовольствия, — отметила выпускница школы №9 Елена Ткаченко.
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