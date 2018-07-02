С голливудским размахом. Как в Воронеже прошли выпускные вечера

Более 5 тыс. воронежских выпускников отправились во взрослую жизнь. В одной из городских школ, например, вручение аттестатов превратили в целую церемонию награждения кинозвёзд. Была фотозона, красная ковровая дорожка, вечерние платья в пол, и свет софитов — выпускной с голливудским размахом.