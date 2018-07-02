Что нельзя делать с просфорой?

В Средние века за неподобающее отношение к религиозным атрибутам могли сжечь на костре. Один из таких случаев, когда женщин обвинили в колдовстве только за то, что они пытались накормить просфорой больную корову, описал в своем романе «Молот ведьм» чешский писатель Вацлав Каплицкий. Конечно, сегодня эти зверства ушли в прошлое, но это не значит, что с просфорой теперь можно делать все, что угодно.

Просфора — не простой хлеб

Само слово «просфора» переводится с греческого как «приношение», потому как раньше этот хлеб прихожане действительно пекли дома и приносили его в церковь. Сейчас просфору делают преимущественно при храмах, и верующие не несут туда выпечку, а, напротив, забирают оттуда.

Просфоры состоят из 2-х частей в память о двойственной, богочеловеческой природе Иисуса Христа . Сверху на хлеб ставится специальная печать с изображением креста, Богородицы, святых и имени Спасителя.

Просфора используется во время Литургии, для поминовения душ усопших и в молитвах за живых. Для этого из просфоры вынимается частичка, после чего хлеб и становится освященным. По окончании службы хлеб обычно раздают прихожанам. Так как Иисус велел своим ученикам поминать его именно хлебом («Сие есть тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в мое воспоминание» (Лк. 22:19)), а также потому, что просфора участвует в богослужении, то и относиться к данной пище следует уважительно.

Какие существуют запреты?

Диакон Павел Сержантов на сайте «Православие.ру» пишет, что просфоры — это пища не столько ритуальная, сколько духовная. По мнению священника, вкушать этот хлеб могут только православные христиане. Поэтому, как утверждает диакон, кормить просфорами животных и птиц, конечно, не следует.

Иерей Андрей Чиженко на портале «Православная жизнь» предупреждает верующих о том, что просфоры необходимо употреблять аккуратно, не сорить, не разбрасывать повсюду хлебные крошки. Перед едой лучше всего положить просфору на предварительно расстеленную на столе салфетку. Так частички освященного хлеба даже случайно не упадут на пол.

Не стоит также есть просфоры на кладбище, а тем более крошить их на могилы усопших. Анатолий Баданов на сайте «Дышу православием» указывает на тот факт, что умершие нуждаются не в пище, а исключительно в молитвах своих родных и близких.

Нельзя выбрасывать

Множество вопросов возникает у верующих и по поводу утилизации просфор. Что делать с таким хлебом, если он испортился? Священнослужители охотно отвечают прихожанам и уверяют, что избавляться от просфор как от обычного мусора нельзя. Так иерей Андрей Чиженко утверждает, что в том случае, если просфора покрылась плесенью, ее нужно выбросить в проточную воду, например, в реку.

Игумен Никон (Головко) на сайте «Закон Божий» говорит, что заплесневелую просфору можно закопать там, где не ходят люди, благодаря чему святыня не будет попрана ногами. Кроме того, просто засохший хлеб игумен советует размочить в воде и употребить его, как и подобает.