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Обнимающий приемных родителей шимпанзе растрогал соцсети. Видео
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Обнимающий приемных родителей шимпанзе растрогал соцсети. Видео 

360tv.ru 28 минут назад
В США трогательный момент воссоединения шимпанзе со своими приемными родителями сняли на видео. Соответствующий ролик опубликован в Instagram‐аккаунте Зоологического фонда дикой природы в Майами.
На кадрах видно, что шимпанзе горячо обнимает мужчину, который ранее спас животное от пневмонии. Приемный родитель по имени Джордж выходил его вместо матери.
Как пояснили сотрудники, примат стал очень активным при виде близкого ему человека. Лимбани обвил руками Джорджа и прижался к нему, как маленький ребенок. «Это настоящая любовь», — рассказали работники зоосада.
Джордж погладил своего воспитанника, а затем передал супруге. «Привет, маленький!» — сказала она в крепких объятиях шимпанзе.
Ранее шимпанзе удалось сбежать из краснодарского цирка. Самец бродил по улице и знакомился с прохожими, и даже попытался воспользоваться общественным транспортом.
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