В Воронеже программиста в третий раз осудили за желание доказать, что парень экс-жены гей 

В наказание парня отправили в тюрьму на 4,5 года. Воронежского программиста в пятницу, 29 июня, в третий раз осудили за сбор компромата на любовника экс-жены. До тюрьмы успешного программиста довело желание доказать бывшей супруге гомосексуальность её любовника. Попытка открыть глаза девушке на нового спутника превратила жизнь молодого человека в настоящий кошмар. С 2014 года случившиеся события трижды расследовали на следствии и трижды в суде. Во время двух последних судебных разбирательств парень пытался доказать, что он напал на друга бывшей супруги не ради наживы, а для сбора доказательств, но безуспешно. По итогам рассмотрения дела Глебу В. вынесли приговор за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ). В наказание парень получил 4,5 года колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего 750 тыс. рублей морального вреда и расходы на представителя. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе Левобережного районного суда. Третий приговор Глебу В. стал «золотой серединой» между двумя предыдущими. Парня в апреле 2017 года осудили за разбой на 6 лет колонии строгого режима. Во время первого процесса действия Глеба В. квалифицировали по более мягкой статье, и он получил срок на 1 год условно. Парень с таким наказанием согласился, но его обжаловал потерпевший. Три судебных процесса в первой инстанции по одним и тем же событиям — само по себе большая редкость для Воронежской области. Суть необычного дела Криминально-любовная история тянется с 2014 года, когда Глеб В. решил доказать своей бывшей жене, что её новый мужчина гей. Семейная жизнь молодой пары продолжалась недолго, всего несколько месяцев. Студенты развелись в 2012 году. Однако парень продолжал интересоваться жизнью своей бывшей супруги. Вести виртуальную слежку помогла профессия программиста. К тому времени Глеб В. окончил вуз, устроился на хорошую работу в другом городе. Глеб В. читал личную переписку бывшей жены, взламывая странички в соцсетях и электронную почту. Также внимательно он изучал все передвижения и общение в интернете её нового мужчины. Из полученной информации Глеб В. сделал выводы, что новый благоверный её бывшей жены гей. О чем программист сообщил девушке в разоблачительных анонимных сообщениях в соцсетях, но та не поверила. Согласно обвинению, в феврале 2014 года Глеб В. напал на гражданского мужа экс-супруги у подъезда дома на улице Новосибирская. Парень вырвал из рук мужчины ключи и, по словам обвиняемого, чтобы отвести от себя подозрения, решил сымитировать ограбление. Глеб В. несколько раз ударил мужчину металлической трубой и отнял рюкзак. Как и рассчитывал Глеб В., пострадавший принимал случившееся за обычное нападение, пока в мае 2014 года Глеб В. не решил воспользоваться ключами.
Глеб В. был уверен, что 16 мая 2014 года его бывшей жены и её сожителя нет дома. Поэтому он решил обыскать их квартиру и скопировать данные компьютера. Когда Глеб В. повернул ключ в замке, объект слежки вышел ему на встречу. Парень в это время был дома, и открыл внутреннюю дверь, думая, что его девушка вернулась домой. Увидев, что план провалился, Глеб В. ударил мужчину несколько раз, разбил его ноутбук и убежал. Вскоре после инцидента в квартире силовики поймали «честного детектива». С того времени жизнь парня превратилась в череду допросов на следствии и судебных заседаний. Сначала он оказался за решёткой после первого судебного процесса, когда получил 1 год колонии за нападение на жертву, порчу имущества и проникновения в чужой дом. Потом дело пошло на второй круг и его переквалифицировали на разбой. После второго приговора, с апреля 2017 года Глею В. оказался в СИЗО. Таким образом, он уже пробыл в заключении больше полутора лет. Два последних суда пришли к выводам, что Глеб В. напал на потерпевшего ради ключей от дома для слежки, как разбой. Глеб В. и его защита доказывали, что никакого умысла нападать на любовника экс-жены именно ради наживы у него не было. Он вырос в обеспеченной семье, к тому времени сам хорошо зарабатывал программированием. К тому же, Глеб на стал забирать у молодого человека кошелёк с деньгами, часы, мобильный телефон. Однако суд решил по-другому. Так ошибки молодости сломали талантливому парню судьбу и отобрали несколько лет жизни. Оксана Грибкова