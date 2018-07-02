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Пермские спасатели нашли тело пассажира моторной лодки, врезавшейся в набережную
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Пермские спасатели нашли тело пассажира моторной лодки, врезавшейся в набережную 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Лодка врезалась в набережную Перми, а тело ее пассажира нашли под Краснокамском
Тело мужчины, который 24 июня выпрыгнул в Каму из лодки, врезавшейся в причал, наконец нашли. Его унесло течением примерно на сорок километров вниз по Каме, сообщает портал «В-курсе».
— Тело 49-летнего мужчины спасатели нашли 30 июня в районе Краснокамска, — пояснили 59.ru в краевом МЧС.
Лодка врезалась в бетонное ограждение пермской набережной рядом с арт-объектом «Счастье не за горами». Очевидцы столкновения рассказали, что перед этим мужчины без спасательных жилетов долго катались на ней по Каме. Перед тем, как судно влетело на полной скорости в причал, люди успели выпрыгнуть. Один из них с трудом доплыл до суши, второй — скрылся под водой.
После инцидента следователи начали проверку. В краевом МЧС рассказывали, что находившиеся в лодке мужчины были пьяны.
В день ЧП мы вели онлайн-трансляцию и публиковали видео инцидента. На набережной был брат погибшего мужчины. Он сообщил, что лодка была новой, ее купили накануне трагедии.
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