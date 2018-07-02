Что будет если уснуть на кладбище

Любители мистики верят, что сон на кладбище заряжает человека негативной энергией и может привести даже к серьезной болезни. Спать на погосте и в самом деле не стоит, но по гораздо более прозаичным причинам.

У всех народов во все времена были определенные правила поведения на кладбище. Мертвых боялись и почитали, личные вещи усопших использовались в колдовских гримуарах. Да и сейчас остаются люди, которые продолжают во все это верить.

Эзотерики советуют ничего никогда с кладбища не уносить. Чужие вещи лежат у могил не просто так — даже если вы агностик и прагматик в пятом поколении, принесенная с кладбища вещь будет подсознательно давить на вас.

Поэтому же не стоит и спать на кладбище. Можно сколько угодно не верить в мистику, но предвзятое отношение к погосту, которое человечество воспитывало тысячелетиями, все равно повлияет на ваше физическое и психическое состояние.