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Что будет если уснуть на кладбище
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Что будет если уснуть на кладбище 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Любители мистики верят, что сон на кладбище заряжает человека негативной энергией и может привести даже к серьезной болезни. Спать на погосте и в самом деле не стоит, но по гораздо более прозаичным причинам.
У всех народов во все времена были определенные правила поведения на кладбище. Мертвых боялись и почитали, личные вещи усопших использовались в колдовских гримуарах. Да и сейчас остаются люди, которые продолжают во все это верить.
Эзотерики советуют ничего никогда с кладбища не уносить. Чужие вещи лежат у могил не просто так — даже если вы агностик и прагматик в пятом поколении, принесенная с кладбища вещь будет подсознательно давить на вас.
Поэтому же не стоит и спать на кладбище. Можно сколько угодно не верить в мистику, но предвзятое отношение к погосту, которое человечество воспитывало тысячелетиями, все равно повлияет на ваше физическое и психическое состояние.
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