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Дородовый помощник. В роддоме № 3 Владивостока будут обучать основам йоги
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Дородовый помощник. В роддоме № 3 Владивостока будут обучать основам йоги 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В школе для будущих родителей в женской консультации при роддоме №3 Владивостока появится новый предмет. Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, уроки йоги будут ориентированы на женщин, наблюдающихся в консультации и находящихся во втором и третьем триместрах беременности.
— Для будущих мам йоготерапия станет не просто интересным способом времяпрепровождения, — подчеркнула главврач. — Но и настоящим помощником в решении ряда проблем, с которыми женщины могут столкнуться на различных этапах ожидания малыша. Это, в частности, отеки и варикоз, плоскостопие и боли в пояснице и шейном отделе.
Вести тренировки будет методист-инструктор ЛФК, сертифицированный йогатерапевт Наталья Пшеничникова. В частности, она обещает познакомить будущих мам с приемами самопомощи при обмороке и объяснить, как его не допустить.
Занятия йогой будут бесплатны. От женщин требуется лишь предварительная запись по телефону 246-96-88, а также удобная спортивная одежда. Будущих мам ожидают в конференц-зале женской консультации «третьего» роддома (ул. Калинина, 55, 1-й этаж) по четвергам. 5 июля тренировка продлится здесь с 10 до 11 часов.
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