Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке

Скандальный инцидент произошел в Новосибирске. Утром очевидцы заметили возле жилых домов молодых людей, которые без стеснения предавались плотским утехам.

Происходящее на видеокамеру снял один из горожан. Интимную запись он выложил в группу «Инцидент Новосибирск» «Вконтакте». Пользователи соцсети сразу стали комментировать возмутительный случай. Многие раскритиковали поступок влюбленных, но были и те, кто встал на их защиту. А некоторые раскритиковали администрацию группы за то, что подобный ролик был опубликован, поскольку на нее подписаны, в том числе, и несовершеннолетние.