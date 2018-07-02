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Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке
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Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Скандальный инцидент произошел в Новосибирске. Утром очевидцы заметили возле жилых домов молодых людей, которые без стеснения предавались плотским утехам.
Происходящее на видеокамеру снял один из горожан. Интимную запись он выложил в группу «Инцидент Новосибирск» «Вконтакте». Пользователи соцсети сразу стали комментировать возмутительный случай. Многие раскритиковали поступок влюбленных, но были и те, кто встал на их защиту. А некоторые раскритиковали администрацию группы за то, что подобный ролик был опубликован, поскольку на нее подписаны, в том числе, и несовершеннолетние.
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