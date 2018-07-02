Аниматоры отметили сдачу экзаменов

29 июня в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел летний вечер отдыха для молодежи района Крюково. Ребята из объединения «Юные аниматоры» и их друзья собрались отметить окончание экзаменов, открытие летнего сезона и день рождения одной из своих коллег.

Аниматоры Оксана Кушнир и Анжелика Именная организовали для участников праздника игры и конкурсы — бобы, накорми с закрытыми глазами, эмоции, а так же квест «Найди выход». Завершился вечер дискотекой. Получившие море положительных эмоций ребята с новыми силами готовы работать и превращать жизнь крюковчан в праздник!