Исследователь из Стэнфорда считает, что мы не должны работать до 40 лет

У людей, которые в 40 лет спешат строить карьеру, воспитывать детей и содержать пожилых родителей, времени ни на что не хватает.

Однако можно найти время, чтобы со всем этим справиться, считает психолог Лора Л. Карстенсен, основатель Стэнфордского центра долголетия. Единственная проблема заключается в том, что мы неправильно спланировали нашу жизнь.

На сегодняшний день женщины в 40 лет в среднем проживут еще 45 лет, а 5% даже удастся отметить свой 100-й день рождения. Среднестатистический сорокалетний мужчина проживет еще 42 года. Многим позволит здоровье работать еще долгое время. Почему же мы тогда пытаемся уместить все наши карьерные и семейные обязательства в несколько безумных десятилетий?

Карстенсен считает, что вместо того, чтобы начинать работать в 20 лет и выходить на пенсию в 65, мы должны строить более длительную карьеру и в то же время делать больше перерывов на обучение и семейные обязательства.

«Нам нужна новая модель. Эта не работает, поскольку не может распознать другие потребности. Мы работаем полный рабочий день и в то же время воспитываем детей. Мы никогда не отдыхаем. Не делаем перерывов, чтобы перезагрузиться… Мы живем в этом бешенном ритме, а затем умираем», — говорит психолог о текущих нормах карьерного пути.

Карстенсен стремится перестроить структуры учреждений с учетом интересов и потребностей людей, чтобы те смогли жить дольше и здоровее, чем когда-либо в истории.

Выход на пенсию в 66 лет — в этом возрасте американские пенсионеры имеют право претендовать на получение полного пособия по социальному обеспечению — совершенно не практичен в финансовом смысле для пожилых людей. Кроме того, внезапная потеря статуса, социального общения и цели после выхода на пенсию может серьезно навредить психологическому здоровью.

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Вместо этого нужно перестроить план нашей жизни, считает Карстенсен. Люди должны работать дольше. Образование можно растянуть на более длительный период времени. Выходить на работу в идеале стоит в возрасте 40 лет, а не сразу после окончания университета — в 20. Кроме того, перед выходом на пенсию в 80 лет должен наблюдаться постепенный переход от полного рабочего дня к неполному.

Видение Карстенсен отличается от современного представления о карьере многих людей. Конечно, вы также должны будете искать компромиссы: более длительная бедная студенческая жизнь и отказ от планов с внуками, чтобы закончить работу. Однако многие из нас уже идут на компромиссы при старой модели — в отраслях, которые не приспособлены для родителей и сотрудников, которым за 40.

И борьба будет только продолжаться, пока мы не изменим глубоко укоренившиеся взгляды на карьеру и семью, которым следует большинство из нас.

«Нет никаких реальных причин, почему нам нужно работать именно так. Сложнее всего начать что-то менять. Однако все получится, как только мы сдвинемся с мертвой точки», — сказала Карстенсен.

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