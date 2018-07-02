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Госдума изучит зарубежный опыт восстановления мусорных полигонов
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Госдума изучит зарубежный опыт восстановления мусорных полигонов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Аппарат Госдумы России заказал разработку предложений по правовому обеспечению экологической безопасности вывода из эксплуатации объектов размещения отходов, начальная (максимальная) цена контракта — 4,5 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Госдума отмечает, что зачастую в России из-за несовершенства государственного регулирования не проводятся обязательные рекультивационные (восстановительные) работы на земельном участке после окончания эксплуатации полигона. Впоследствии такие объекты становятся «накопленным вредом», а обязанность по приведению земельных участков в надлежащее состояние возлагается на власть и обеспечивается за счет бюджетных средств.
Таким образом, требуется обобщение международно-правового инструментария по формированию эффективного механизма вывода из эксплуатации полигонов, в том числе финансово-экономического. В связи с этим исполнителю, которого планируется выбрать в начале августа, нужно проанализировать опыт не менее трех стран.
В документах отмечается также, что в настоящее время захоронение отходов на полигонах является преобладающим способом их удаления, и в ближайшей перспективе избежать захоронения отходов полностью не удастся.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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