Госдума изучит зарубежный опыт восстановления мусорных полигонов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости . Аппарат Госдумы России заказал разработку предложений по правовому обеспечению экологической безопасности вывода из эксплуатации объектов размещения отходов, начальная (максимальная) цена контракта — 4,5 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Госдума отмечает, что зачастую в России из-за несовершенства государственного регулирования не проводятся обязательные рекультивационные (восстановительные) работы на земельном участке после окончания эксплуатации полигона. Впоследствии такие объекты становятся «накопленным вредом», а обязанность по приведению земельных участков в надлежащее состояние возлагается на власть и обеспечивается за счет бюджетных средств.

Таким образом, требуется обобщение международно-правового инструментария по формированию эффективного механизма вывода из эксплуатации полигонов, в том числе финансово-экономического. В связи с этим исполнителю, которого планируется выбрать в начале августа, нужно проанализировать опыт не менее трех стран.

В документах отмечается также, что в настоящее время захоронение отходов на полигонах является преобладающим способом их удаления, и в ближайшей перспективе избежать захоронения отходов полностью не удастся.