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Поморье присоединится к «Всероссийской регистрации чувств»
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Поморье присоединится к «Всероссийской регистрации чувств» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В это воскресенье, 8 июля, в День семьи, любви и верности, к акции «Всероссийская регистрация чувств» присоединятся и жители Архангельской области. Трансляция признаний в любви близким на большом экране состоится в Муроме, на родине святых Петра и Февронии.
Земля православных святых Петра и Февроньи примет чувства любви и дружбы людей друг к другу, а организаторы — сайт стенапризнаний.рфсовместно с администрацией города Муром — зарегистрируют этот факт. Каждый участник получит сертификат о том, что чувства засвидетельствованы на родине святых покровителей домашнего очага, семьи, любви и верности.
Открыть свои чувства любви к близким и родным в Муроме и получить сертификат регистрации чувств очень просто.
Желающим принять участие в акции нужно до 9 июля зайти на сайт стенапризнаний.рф, кликнуть на форму: «Написать признание» и вписать строки любви близким и родным. К признанию можно прикрепить фотографию в кругу семьи и кликнуть на «Отправить». В течение суток на указанный при публикации адрес поступит сертификат.
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