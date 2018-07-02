Светлаков станет судьей обновленного шоу СТС «Слава Богу, ты пришел!»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости . Популярный актёр, телеведущий и шоумен Сергей Светлаков станет судьёй юмористического шоу канала СТС «Слава Богу, ты пришел!», которое спустя 8 лет вернётся на телеэкраны в обновлённом формате, сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

Возвращение шоу запланировано на осень. Креативным продюсером импровизированной программы станет друг и коллега Сергея — комедийный актёр, сценарист и стендап-комик Александр Незлобин , вместе с которым они 1 июля приступили к работе на СТС.

"Все эти годы мы думали над перезапуском легендарного шоу, но только с приходом Сергея Светлакова и Александра Незлобина нам удалось найти для этого оптимальный формат. Уверен, что обновлённое шоу станет столь же любимым зрителями, как и его классические выпуски", — заявил генеральный директор «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов

Вадим Галыгин, Первый выпуск «Слава Богу, ты пришел!» вышел в эфир телеканала СТС 24 сентября 2006 года. Кресло судьи в разные годы занимали Александр Цекало Андрей Ургант и другие звёзды. В 2008 году шоу, основанное на австралийском формате Thank God You're Here, получило премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: юмор».

По условиям вечернего шоу, четыре приглашённые звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями и что их ждёт в проекте. В кульминационный момент судья нажимает на красную кнопку, тем самым останавливая происходящее на сцене. Именно ему предстоит выбрать того, чья импровизация была интересней.