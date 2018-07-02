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Выбери свой: пермякам предлагают проголосовать за новый облик Дворца молодежи
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Выбери свой: пермякам предлагают проголосовать за новый облик Дворца молодежи 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
Дворец молодежи в балериной на фасаде выглядит совсем по-новому
Балерина на фасаде, панорамные окна или входная группа в виде буквы П? Повлиять на то, как через два года будет выглядеть Дворец Молодежи, может каждый пермяк. Для этого достаточно поучаствовать в голосовании и выбрать, какой из трех проект вам кажется наиболее привлекательным.
Администрация Перми запустила голосование по выбору нового облика Дворца молодежи. Здание на улице Петропавловской в районе Перми-II хотят реконструировать к 2020 году.
Если пермяки выберут этот вариант, здание станет гораздо ярче
— Каждый пермяк может выбрать, какой из трех вариантов фасада Дворца молодежи ему нравится больше, и отдать за него голос, — рассказали власти. — Будет хорошо, если особенно активно голосовать будут молодые пермяки, которые будут посещать дворец. Первый вариант оформления фасада выдержан в белом, сером и черном оттенках с небольшими вкраплениями зеленого, в центре здания — силуэт балерины.
Согласно второй концепции, у Дворца появляются входные группы из дерева в виде буквы П, дополнительные этажи с панорамным остеклением, а центральная часть фасада оказывается выполнена в мозаичном стиле — из фрагментов черного, серого, оранжевого и желтого цветов.
Декоративная обрешетка на панорамном остеклении в сочетании с деревянными панелями смотрится очень интересно
Последний вариант также предполагает панорамное остекление с декоративной обрешеткой и обшивку из дерева. Голосование за лучший проект реконструкции продлится до 15 июля.
Ранее стало известно, что после реконструкции во Дворце Молодежи появятся балетный класс и зал для чирлиндинга.
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