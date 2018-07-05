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Карту кузбассовца намерены создать в Кемеровской области
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Карту кузбассовца намерены создать в Кемеровской области 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 5 июля — АиФ-Кузбасс. Пункт о внедрении идентификационной карты жителя Кузбасса числится в плане взаимодействия, подписанном врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и председателем Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Кириллом Брелем.
Карта кузбассовца должна объединить для своего владельца доступ к банковским услугам и услугам соцсферы. Так, ею можно будет расплачиваться за покупки, но можно будет использовать и для идентификации личности, как студенческий пропуск, как полис ОМС, СНИЛС, ИНН, удостоверение льготника.
По данным пресс-службы Кемеровского отделения Сбербанка, первыми карту опробуют жители Лесной Поляны. По сообщению пресс-службы обладминистрации, конечная задача сотрудничества властей с банком в этом направлении — внедрение карты жителя Кузбасса до конца 2018 года на всей территории области.
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