Карту кузбассовца намерены создать в Кемеровской области

Карта кузбассовца должна объединить для своего владельца доступ к банковским услугам и услугам соцсферы. Так, ею можно будет расплачиваться за покупки, но можно будет использовать и для идентификации личности, как студенческий пропуск, как полис ОМС, СНИЛС, ИНН, удостоверение льготника.

По данным пресс-службы Кемеровского отделения Сбербанка, первыми карту опробуют жители Лесной Поляны. По сообщению пресс-службы обладминистрации, конечная задача сотрудничества властей с банком в этом направлении — внедрение карты жителя Кузбасса до конца 2018 года на всей территории области.