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Телеканал «Че» обновил графику, слоган и концепт
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Телеканал «Че» обновил графику, слоган и концепт 

Sostav.ru 38 минут назад
Фото: Sostav.ru
Последние обновления на телеканале «Че» («СТС Медиа») состоялись около года назад. В своих стремлениях завладеть не только мужской, но и женской аудиторией, «Че» обновил свое оформление и контент.
1 июля зрители телеканала вновь увидят обновленный формат «Че», а в эфирной сетке нового телесезона появится множество новых шоу.
Телеканла «Че» решил добавить себе больше красок, яркости и жизни во всех ее проявлениях. В связи с этим был обновлен концепт и слоган телеканала. Под девизом «Живи ярче!» программное наполнение нового телесезона расскажет о приключениях во всех их проявлениях.
«Че» запускает ряд интересных и необычных шоу, многие из которых можно назвать уникальными. Среди проектов, анонсируемых телеканалом, — кулинарные, трэвел и make over шоу, мистические и юмористические программы.
Елена Карпенко, генеральный директор телеканала «Че»
В новом сезоне телеканал «Че» обрушит на зрителя лавину зрелищных приключений и подарит море фантастических впечатлений. Мы окунем нашу аудиторию в мир захватывающих приключений и подарим ей ярчайшие эмоции! Мы расширяем рамки развлечений и делаем телевидение ярче! Запуск целого ряда новых проектов собственного производства, подборка великолепного кино и лучших сериалов — все это мы дарим зрителю под девизом: «Живи ярче!» Уже в конце этого лета призыв «Живи ярче!» услышат и увидят телезрители всей страны.
Обновления коснутся и эфирной графики «Че».
1 июля на смену брутальному сине-черному логотипу придет новый яркий лого «Че». Радужные краски, оригинальный шрифт и сочная палитра — именно таким будет новое эфирное оформление «Че».
Прежний логотип телеканла «Че»:
Новый логотип телеканала «Че»:
Андрей Ольденбургер, директор по маркетингу телеканала «Че»
Мы разработали палитру цветов, подчеркивающую разноплановость наших программ. Мы обновили логотип телеканала, добавили в него динамику и призыв. Теперь он звучит громче и призывает жить ярче! Обновленный стиль телеканала создает ту комфортную и позитивную среду, которая требуется зрителю для действительно яркого развлечения. Мы не просто транслируем программы, мы создаем атмосферу, в которой беззаботно и с удовольствием пребывает наша аудитория.
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