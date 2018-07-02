Взгляд Александра Орта

Президент ГК «ННЭ» Александр Орт отмечает 70-летие. Интересная судьба, опыт работы в самых разных сферах сформировали у него уникальный багаж знаний и компетенций, породили оригинальный взгляд на самые различные вопросы. В беседе со «Строительным Еженедельником» Александр Иванович высказал свое мнение по самым разным вопросам — от отношения к бизнесу до составляющих успеха.

…на путь к успеху

— Всю жизнь, начиная со времен, когда я начинал трудовой путь учеником фрезеровщика, при смене работы или должности, сферы деятельности, я максимально честно ставил перед собой вопрос: «Смогу ли я потянуть новое дело?». Не «Хочу ли?», а именно «Cмогу ли?». Если решал, что смогу, — делал шаг, если нет — воздерживался. Добавлю, что я никогда не стеснялся попросить совета у старших и более опытных коллег.

Кроме того, я всегда помнил совет отца, который говорил: «Когда птица садится на ветку, она не думает, что та может сломаться, она надеется на свои крылья». Так и я, взявшись за новую работу, никогда не оглядывался назад, а впрягался в дело по полной, рассчитывая при этом не на удачу, чью-то помощь или какие-то комбинации, а исключительно на свои силы.

Ну и наконец, я всегда соизмерял новые перспективы со своими возможностями, никогда не «перепрыгивал несколько ступенек», понимая, что движение вверх возможно только при наличии прочных позиций внизу.

…на кадры

— При всей избитости фразы, кадры действительно решают если не все, то очень многое. Могу без ложной похвальбы сказать, что, работая на руководящих должностях и занимаясь кадровыми вопросами, за всю жизнь я допустил лишь три серьезных ошибки при приеме на работу, и с этими людьми мы потом расстались. С остальными, даже если они впоследствии принимали решение уйти из возглавляемых мною структур, у нас сохранялись хорошие, добрые отношения.

Для этого я работаю с кадрами с самого начала, сам провожу собеседования, выясняю интересы и пожелания человека, оцениваю, насколько они соотносятся с тем, что нужно команде. Одного резюме тут недостаточно. Чтобы понять человека, нужно видеть его глаза.

На мой взгляд, чтобы взаимоотношения с сотрудниками были длительными и плодотворными, работодатель должен учитывать не только свои, но и их интересы, склонности, желания. В спорных ситуациях всегда необходимо искать компромисс, вариант, который устроит и будет выгоден обеим сторонам. Кроме того, я всегда вспоминаю еще одну присказку отца: «Делай людям добро, и оно к тебе вернется». В подавляющем большинстве случаев это правило работает безотказно.

И сегодня мне очень приятно видеть, что люди, которых я когда-то принимал молодыми, начинающими специалистами, сейчас выросли, сделали карьеру, трудятся на ответственных руководящих должностях.

…на молодых специалистов

— В экспертном бизнесе нельзя поручать ответственные задачи человеку, только что окончившему вуз и не имеющему реальных практических навыков. Но мы живем в очень быстро меняющемся мире — приходят новые технологии, появляется более современная техника — и чтобы работать эффективно и качественно, необходимо идти в ногу со временем. А это невозможно без привлечения в коллектив молодых специалистов. Этой позиции я придерживался всегда — в частности, и во время работы начальником Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Когда я пришел на эту должность в 2004 году, средний возраст сотрудника ведомства составлял 53 года, а когда ушел в 2012-м — уже 44.

Для надежной работы компании необходимо сочетание и взаимодополнение двух факторов: практических навыков и умений опытных специалистов старшего возраста и современных знаний и энергии молодых. Поэтому мы используем систему своего рода наставничества. Когда к нам приходит выпускник вуза, он работает в паре с опытным сотрудником. Первый получает навыки практической работы, второй делится знаниями о новейших технологиях и «свежим» взглядом на производственные процессы, что, кстати, порой позволяет их оптимизировать.

В ООО «ННЭ» мы делаем ставку на «выращивание» своих специалистов и руководителей. Это, с одной стороны, позволяет обеспечить безболезненную «смену поколений» сотрудников, а с другой — приводит на руководящие должности людей, которые имеют опыт работы в компании, знают внутренние регламенты и технологии, доказали свои деловые качества и способности.

…на будущее экспертизы

— То, что происходит с негосударственной экспертизой в России с 2012 года, сложно назвать периодом становления — скорее, это какие-то постоянные эксперименты. Как будто кому-то интересно посмотреть, а выживет ли сообщество, если еще каким-нибудь способом затруднить ему жизнь.

Мне кажется, что власти нужно принять стратегическое решение: должна существовать негосударственная экспертиза или нет. В первом случае определяем, наконец, четкие правила и даем людям спокойно работать, прекращая чуть ли не ежегодные новации, каждая из которых фактически ставит систему на грань существования.

На мой взгляд, принципиально правильное решение было бы таково. Любые органы экспертизы — государственные и негосударственные — должны работать строго по одной законодательной базе. Кроме того, необходимо вернуться к тому, чтобы эти органы были реально независимыми, или, как говорили ранее, вневедомственными и комплексными, способными дать всестороннюю оценку. Я думаю, что к этому придем. Особо сложные и особо опасные объекты, а также проекты, реализуемые за счет бюджетов разных уровней, целесообразно оставить в ведении Главгос­экспертизы и ее подразделений в регионах, а с бизнес-проектами будет работать негосударственная экспертиза, которую, конечно, упразднять нет никакого смысла. А нормативная база должна быть одна. Думаю, что мы придем к такой схеме — и может быть, уже в недалеком будущем.

…на бизнес

— Бизнес не зря нередко сравнивают с ребенком, с детищем. Особое сходство — в самом начале пути. Ведь молодой бизнес — начинали компанию мы с нуля — как и младенец, подвержен болезням роста, влияниям, различным внешним факторам. В точности как младенец плачет, когда с ним что-то не так, а что именно не так — объяснить не может. А поскольку опыта работы в частной сфере у меня не было, то не всегда сразу удавалось понять, что не так, где допущен промах. Каждый день возникали какие-то вопросы, которые надо было решать, поэтому совещаться учредителям компании приходилось по нескольку раз в неделю.

Сейчас — другая ситуация: «ребенок» подрос, окреп, встал на ноги, научился ходить, с каждым годом самостоятельность его растет. Пристальный взгляд каждую минуту уже не нужен, понимаешь, что вмешиваться в мелочи его жизни уже не нужно, при этом стараешься как бы незаметно поддерживать его, направлять, не стесняя при этом в свободе движений. Так что да, действительно, бизнес похож на ребенка. И гордишься его достижениями несколько отстраненно: успех как бы не совсем твой, но и без твоего участия он невозможен.

Афоризмы Александра Орта:

* Мы изменили принцип взаимодействия между экспертизой и проектной организацией с контрольного на партнерский.

* У нас много путей развития, но ни один не ведет назад!

*Чтобы быть лидером — нужно иметь технологическое превосходство.

*Мы абсолютно убеждены, что не компании работают с компаниями, а люди с людьми.

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